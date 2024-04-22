https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/cumhurbaskani-erdogan-mesut-barzani-ile-bir-araya-geldi-1083040435.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Barzani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Barzani ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T22:46+0300
2024-04-22T22:46+0300
2024-04-22T22:48+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
mesut barzani
erbil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083040502_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a3678b3a5e9b969743cd1ec19409b8e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.IKBY Başkanlık Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/cumhurbaskani-erdogan-erbilde-1083036029.html
erbil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083040502_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c926f3e6910e960ae15e982043eea5f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, mesut barzani, erbil
recep tayyip erdoğan, mesut barzani, erbil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Barzani ile bir araya geldi
22:46 22.04.2024 (güncellendi: 22:48 22.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.
IKBY Başkanlık Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.