https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/besiktasin-ankaragucu-maci-kadrosunda-5-eksik-1083028779.html

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosunda 5 eksik

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosunda 5 eksik

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T16:13+0300

2024-04-22T16:13+0300

2024-04-22T16:13+0300

spor

beşiktaş

ankaragücü

mke ankaragücü

kadro

sakatlık

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi.Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:Yönetim kurulu, takımla buluştuBeşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbol takımıyla bir araya geldi.Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, yarınki MKE Ankaragücü müsabakasının önemine vurgu yaptı.Siyah-beyazlı takımın rövanş öncesi avantajlı bir skor alacağına inandıklarını ifade eden yöneticiler, futbolculara başarı diledi.

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