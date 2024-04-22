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Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise saat 22.26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 22.26'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 21.78 kilometre olarak belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünün Akdeniz açıkları olarak paylaştığı depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 13.8 kilometre olarak duyurdu.
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son depremler, antalyada deprem, deprem mi oldu, afad deprem
son depremler, antalyada deprem, deprem mi oldu, afad deprem

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

22:56 22.04.2024 (güncellendi: 23:06 22.04.2024)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© AA
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AFAD Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise saat 22.26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 22.26'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 21.78 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünün Akdeniz açıkları olarak paylaştığı depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 13.8 kilometre olarak duyurdu.
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
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