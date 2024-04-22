https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/antalyada-39-buyuklugunde-deprem-1083040725.html

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise saat 22.26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T22:56+0300

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AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 22.26'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 21.78 kilometre olarak belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünün Akdeniz açıkları olarak paylaştığı depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 13.8 kilometre olarak duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/tokatta-41-buyuklugunde-deprem-1082995949.html

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