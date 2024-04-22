https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/antalyada-39-buyuklugunde-deprem-1083040725.html
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise saat 22.26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T22:56+0300
2024-04-22T22:56+0300
2024-04-22T23:06+0300
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AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 22.26'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 21.78 kilometre olarak belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünün Akdeniz açıkları olarak paylaştığı depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 13.8 kilometre olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/tokatta-41-buyuklugunde-deprem-1082995949.html
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Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
22:56 22.04.2024 (güncellendi: 23:06 22.04.2024)
AFAD Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise saat 22.26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 22.26'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 21.78 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünün Akdeniz açıkları olarak paylaştığı depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 13.8 kilometre olarak duyurdu.