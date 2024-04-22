https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ancelottiden-arda-guler-mesaji-yakinda-istedigine-kavusacak-1083009226.html

Ancelotti'den Arda Güler mesajı: 'Yakında istediğine kavuşacak'

Ancelotti'den Arda Güler mesajı: 'Yakında istediğine kavuşacak'

Sputnik Türkiye

El-Clasico'dan 3-2 galip ayrılan Real Madrid'de son zamanlarda forma şansı bulamayan Arda Güler için teknik direktör Ancelotti'den açıklama geldi. Ancelotti... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T09:58+0300

2024-04-22T09:58+0300

2024-04-22T09:58+0300

spor

carlo ancelotti

arda güler

real madrid

barcelona

la liga

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LaLiga'nın 32. haftasında Real Madrid, El-Clasico mücadelesinde Barcelona'yı 3-2 mağlup etti.Bellingham'ın 90+2. dakikada kaydettiği golle sahadan galip ayrılan eflatun-beyazlılarda Arda Güler yine süre alamadı.Real Madrid bu sonuçla birlikte bitime 6 hafta kala 81 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın rakibi Barcelona'ya ise 11 puanlık bir fark attı.Karşılaşmanın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcu hakkında açıklama yaptı.Maç süreleri artacakDeneyimli çalıştırıcı, La Liga şampiyonluğunun yakın zamanda kesinleşmesiyle birlikte Arda Güler'in maç sürelerinde büyük bir artış olacağını belirtti.Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler çok yakında istediği dakikalara kavuşacak." ifadelerini kullandı.Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre aldı. Bu süre zarfında 1 gol kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/arda-gulerden-real-madride-veda-cok-sikayetciydi-1082767289.html

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carlo ancelotti, arda güler, real madrid, barcelona, la liga