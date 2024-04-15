https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/arda-gulerden-real-madride-veda-cok-sikayetciydi-1082767289.html
Arda Güler'den Real Madrid'e veda: 'Çok şikayetçiydi'
Arda Güler'den Real Madrid'e veda: 'Çok şikayetçiydi'
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. İyileşme sürecini tamamlasa da hala yedek... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T07:01+0300
2024-04-15T07:01+0300
2024-04-15T07:45+0300
spor
arda güler
real madrid
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve gittiği günden bu yana İspanyol basınında gündemden düşmeyen Arda Güler için dikkat çeken bir iddia gündemde.Ancelotti ile bir küs bir barışık olan genç yıldız süre bulamamasından şikayetçi olduğu bilinirken, milli oyuncu için ayrılık iddiası konuşulmaya başlanmış durumda.İspanyol basınından Ramon Alvarez'in haberin göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi.Real Madrid Yönetimi'nin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından 2024 yılında sahaya çıkma şansı bulmuştu. İspanyol devinde bu sezon toplamda 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kalbini-tutarak-yere-yigildi-mac-tatil-edildi-1082768180.html
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arda güler, real madrid, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer
arda güler, real madrid, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer
Arda Güler'den Real Madrid'e veda: 'Çok şikayetçiydi'
07:01 15.04.2024 (güncellendi: 07:45 15.04.2024)
Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. İyileşme sürecini tamamlasa da hala yedek kulübesinden çıkamayan Güler, transfer iddialarının odağı oldu. İspanyol basını, genç futbolcunun takımdan ayrılabileceğini öne sürüyor.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve gittiği günden bu yana İspanyol basınında gündemden düşmeyen Arda Güler için dikkat çeken bir iddia gündemde.
Ancelotti ile bir küs bir barışık olan genç yıldız süre bulamamasından şikayetçi olduğu bilinirken, milli oyuncu için ayrılık iddiası konuşulmaya başlanmış durumda.
İspanyol basınından Ramon Alvarez'in haberin göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi.
Real Madrid Yönetimi'nin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.
Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından 2024 yılında sahaya çıkma şansı bulmuştu. İspanyol devinde bu sezon toplamda 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.