https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/arda-gulerden-real-madride-veda-cok-sikayetciydi-1082767289.html

Arda Güler'den Real Madrid'e veda: 'Çok şikayetçiydi'

Arda Güler'den Real Madrid'e veda: 'Çok şikayetçiydi'

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. İyileşme sürecini tamamlasa da hala yedek... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T07:01+0300

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spor

arda güler

real madrid

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve gittiği günden bu yana İspanyol basınında gündemden düşmeyen Arda Güler için dikkat çeken bir iddia gündemde.Ancelotti ile bir küs bir barışık olan genç yıldız süre bulamamasından şikayetçi olduğu bilinirken, milli oyuncu için ayrılık iddiası konuşulmaya başlanmış durumda.İspanyol basınından Ramon Alvarez'in haberin göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi.Real Madrid Yönetimi'nin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından 2024 yılında sahaya çıkma şansı bulmuştu. İspanyol devinde bu sezon toplamda 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer