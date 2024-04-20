AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan Rolex açıklaması: Saatimi takmaya devam edeceğim

Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur :Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim.