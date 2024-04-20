https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/ak-partili-yenisehirlioglundan-rolex-aciklamasi-saatimi-takmaya-devam-edecegim-1082973777.html
AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan Rolex açıklaması: Saatimi takmaya devam edeceğim
AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan Rolex açıklaması: Saatimi takmaya devam edeceğim
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tartışma yaratan Rolex marka saatiyle ilgili "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T15:33+0300
2024-04-20T15:33+0300
2024-04-20T15:40+0300
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bahadır yenişehirlioğlu
rolex
rolex
saat
kol saati
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Rolex marka kol saatiyle yaptığı paylaşımı silmesiyle ilgili açıklama yaptı.Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Yenişehirlioğlu paylaşımında sildiği fotoğrafı da ekledi.
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ak parti, bahadır yenişehirlioğlu, rolex, rolex, saat, kol saati
AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan Rolex açıklaması: Saatimi takmaya devam edeceğim
15:33 20.04.2024 (güncellendi: 15:40 20.04.2024)
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tartışma yaratan Rolex marka saatiyle ilgili "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Rolex marka kol saatiyle yaptığı paylaşımı silmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur :Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim.
Yenişehirlioğlu paylaşımında sildiği fotoğrafı da ekledi.