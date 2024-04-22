https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/abdnin-suriyedeki-ussune-fuze-saldirisi-duzenlendi-1083024895.html
ABD’nin Suriye’deki üssüne füze saldırısı düzenlendi
ABD’nin Suriye’deki üssüne füze saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Haseki şehri yakınında yer alan ABD üssüne bir insansız hava aracı (İHA) ve dört füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T14:54+0300
2024-04-22T14:54+0300
2024-04-22T14:54+0300
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Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Haseki (Hasiçi) ili yakınlarındaki Harab el-Cebir Havaalanı’ndaki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse bir İHA ve dört füze ile saldırı gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ninova Operasyonlar Komutanlığına bağlı ekipler, Irak ve Suriye yakınlarında, Suriye topraklarındaki koalisyon güçleri üssüne birkaç adet füzeyle saldırıda bulunan kanun dışı gruplara yönelik arama çalışmaları başlattı" ifadelerine yer verildi.Iraklı askeri gücün, Suriye'deki üsse atılan füzelerin fırlatıldığı aracı ele geçirdiği kaydedilerek, faillerin yakalanıp yargıya teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-iranin-yani-sira-suriyeyi-de-vurdu-1082933235.html
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ortadoğu, abd, suriye, irak, haseki, abd üssü, saldırı, israil, israil-filistin
ortadoğu, abd, suriye, irak, haseki, abd üssü, saldırı, israil, israil-filistin
ABD’nin Suriye’deki üssüne füze saldırısı düzenlendi
Suriye'nin Haseki şehri yakınında yer alan ABD üssüne bir insansız hava aracı (İHA) ve dört füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Haseki (Hasiçi) ili yakınlarındaki Harab el-Cebir Havaalanı’ndaki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse bir İHA ve dört füze ile saldırı gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ninova Operasyonlar Komutanlığına bağlı ekipler, Irak ve Suriye yakınlarında, Suriye topraklarındaki koalisyon güçleri üssüne birkaç adet füzeyle saldırıda bulunan kanun dışı gruplara yönelik arama çalışmaları başlattı" ifadelerine yer verildi.
Iraklı askeri gücün, Suriye'deki üsse atılan füzelerin fırlatıldığı aracı ele geçirdiği kaydedilerek, faillerin yakalanıp yargıya teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.