İsrail, İran'ın yanı sıra Suriye'yi de vurdu

Türkiye
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay: Sanki savaş bizim içimizde olmuş
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamuda tasarruf zamanı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Türkiye kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde birinci sırada'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türk nakliye devi iflas etti
12:06
83 dk
HABER MASASI
16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
18:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Einstein'ın bilime merakı nasıl başladı?
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rusya’ya yönelen ülkelerin sayısı artıyor
19:12
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
20:14
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın usta ismi Metin Akpınar'la ayrılmaz ikiliydi
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de dondurma markalarının rekabet analizi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafe boykotu tartışması
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-iranin-yani-sira-suriyeyi-de-vurdu-1082933235.html
İsrail, İran'ın yanı sıra Suriye'yi de vurdu
İsrail, İran'ın yanı sıra Suriye'yi de vurdu
Sputnik Türkiye
Sabaha karşı İran topraklarını hedef alan İsrail ordusunun gece saatlerinde Suriye'deki bazı askeri tesislere de saldırılar düzenlediği bildirildi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T10:09+0300
2024-04-19T10:09+0300
israil
iran
suriye
iran devrim muhafızları
israil savunma kuvvetleri (idf)
israil ordusu
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082933221_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e8996ff756371a7c48fcfc06b2109dbc.jpg
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde bulunan hava savunma mevzilerine saldırılar düzenledi.Bakanlığın açıklamasında "Gece 02.55'te düşman İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarından ülkenin güneyindeki hava savunma mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda maddi hasar oluştu" ifadelerine yer verildi.İsrail'in karşı saldırısı Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, 'İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini' perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı 'desteklemediğini' kaydetti. Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi. Ulusal Siber Uzay Merkezi Sözcüsü Hossein Dalirian, İran'a yönelik bir füze saldırısına ilişkin doğrudan yalanlama geldi. Dalirian, "İsfahan'a ya da ülkenin diğer bölgelerine sınır dışından herhangi bir hava saldırısı olmamıştır. Sadece başarısız 3 İHA saldırısı oldu ama onlar da düşürüldü" dedi.Ne olmuştu?İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.Tahran tarafı ise, geçen hafta İsrail'e karşılık verdi. 300'den fazla mühimmat yüklü dron ve füzelerle İsrail'e karşı düzenlenen "Gerçek Vaat" operasyonunda 1 kişi yaralanmıştı.
israil
iran
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082933221_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d664f3b7157f853c4fda38bf02377a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, iran, suriye, iran devrim muhafızları, israil savunma kuvvetleri (idf), israil ordusu
israil, iran, suriye, iran devrim muhafızları, israil savunma kuvvetleri (idf), israil ordusu

İsrail, İran'ın yanı sıra Suriye'yi de vurdu

10:09 19.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAAeronave f-15 israelí
Aeronave f-15 israelí - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Abone ol
Sabaha karşı İran topraklarını hedef alan İsrail ordusunun gece saatlerinde Suriye'deki bazı askeri tesislere de saldırılar düzenlediği bildirildi.
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde bulunan hava savunma mevzilerine saldırılar düzenledi.

Bakanlığın açıklamasında "Gece 02.55'te düşman İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarından ülkenin güneyindeki hava savunma mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda maddi hasar oluştu" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in karşı saldırısı

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, 'İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini' perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı 'desteklemediğini' kaydetti.

Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.

Ulusal Siber Uzay Merkezi Sözcüsü Hossein Dalirian, İran'a yönelik bir füze saldırısına ilişkin doğrudan yalanlama geldi.

Dalirian, "İsfahan'a ya da ülkenin diğer bölgelerine sınır dışından herhangi bir hava saldırısı olmamıştır. Sadece başarısız 3 İHA saldırısı oldu ama onlar da düşürüldü" dedi.

Ne olmuştu?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Tahran tarafı ise, geçen hafta İsrail'e karşılık verdi. 300'den fazla mühimmat yüklü dron ve füzelerle İsrail'e karşı düzenlenen "Gerçek Vaat" operasyonunda 1 kişi yaralanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала