https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-iranin-yani-sira-suriyeyi-de-vurdu-1082933235.html

İsrail, İran'ın yanı sıra Suriye'yi de vurdu

İsrail, İran'ın yanı sıra Suriye'yi de vurdu

Sputnik Türkiye

Sabaha karşı İran topraklarını hedef alan İsrail ordusunun gece saatlerinde Suriye'deki bazı askeri tesislere de saldırılar düzenlediği bildirildi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T10:09+0300

2024-04-19T10:09+0300

2024-04-19T10:09+0300

israil

iran

suriye

iran devrim muhafızları

israil savunma kuvvetleri (idf)

israil ordusu

dünya

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Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde bulunan hava savunma mevzilerine saldırılar düzenledi.Bakanlığın açıklamasında "Gece 02.55'te düşman İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarından ülkenin güneyindeki hava savunma mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda maddi hasar oluştu" ifadelerine yer verildi.İsrail'in karşı saldırısı Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, 'İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini' perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı 'desteklemediğini' kaydetti. Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi. Ulusal Siber Uzay Merkezi Sözcüsü Hossein Dalirian, İran'a yönelik bir füze saldırısına ilişkin doğrudan yalanlama geldi. Dalirian, "İsfahan'a ya da ülkenin diğer bölgelerine sınır dışından herhangi bir hava saldırısı olmamıştır. Sadece başarısız 3 İHA saldırısı oldu ama onlar da düşürüldü" dedi.Ne olmuştu?İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.Tahran tarafı ise, geçen hafta İsrail'e karşılık verdi. 300'den fazla mühimmat yüklü dron ve füzelerle İsrail'e karşı düzenlenen "Gerçek Vaat" operasyonunda 1 kişi yaralanmıştı.

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Sputnik Türkiye

israil, iran, suriye, iran devrim muhafızları, israil savunma kuvvetleri (idf), israil ordusu