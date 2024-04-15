https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rus-topcu-leopard-2-tankini-yok-ettigi-ani-anlatti-1082774945.html

Rus topçu, Leopard 2 tankını yok ettiği anı anlattı

Rus topçu, Leopard 2 tankını yok ettiği anı anlattı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus topçu Sergey Lazarenko, Alman yapımı Leopard 2 tankını ilk atıştan vurmayı başardığını... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T16:30+0300

2024-04-15T16:30+0300

2024-04-15T16:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait Alman yapımı Leopard 2 tankını yok eden Rus tankçı Sergey Lazarenko’nun bu olayı anlattığı videoyu paylaştı.Lazarenko, “Orlan İHA’sı, tankın atış noktasına doğru yola çıktığını gördü. Hemen işe koyulduk ve atış noktamıza gelerek tankı hedef aldık ve hedefi ilk atıştan vurduk. Kibrit çöpü gibi yandı. İlk atıştan yanıyorlar. Oysa zırhları olduğu söylüyorlardı” diye konuştu.İlk anda vurdukları aracın Leopard olduğuna inanmakta güçlük çektiklerini, ama sonra yanan Leopard videosunu gördükten sonra onlar burada ve onları vurmanın zamanı geldiğinin farkına vardığını söyleyen Rus asker, tankı Msta-SM2 kundağı motorlu topçu sistem sayesinde vurduklarını belirtti.Söz konusu operasyona katılan Nikolay Polyakov, “O an işimizi boşa yapmadığımız ve düşmanın bir tankının daha eksik olduğu için, piyadelerimizin de bundan böyle görevlerini yerine getirmesinin daha kolay olacağı için kendimi mutlu hissettim” diye kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk istikametindeki çatışmalar sırasında Leopard 2 tankını vuran Batı Askeri Grubu askerlerine para ödülü verildiğini bildirdi. Toplamda 6 askerin 500 bin rublelik sertifika aldığı belirtildi.

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ukrayna, ukrayna ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, almanya, askeri yardım