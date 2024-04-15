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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rus-topcu-leopard-2-tankini-yok-ettigi-ani-anlatti-1082774945.html
Rus topçu, Leopard 2 tankını yok ettiği anı anlattı
Rus topçu, Leopard 2 tankını yok ettiği anı anlattı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus topçu Sergey Lazarenko, Alman yapımı Leopard 2 tankını ilk atıştan vurmayı başardığını... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T16:30+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait Alman yapımı Leopard 2 tankını yok eden Rus tankçı Sergey Lazarenko’nun bu olayı anlattığı videoyu paylaştı.Lazarenko, “Orlan İHA’sı, tankın atış noktasına doğru yola çıktığını gördü. Hemen işe koyulduk ve atış noktamıza gelerek tankı hedef aldık ve hedefi ilk atıştan vurduk. Kibrit çöpü gibi yandı. İlk atıştan yanıyorlar. Oysa zırhları olduğu söylüyorlardı” diye konuştu.İlk anda vurdukları aracın Leopard olduğuna inanmakta güçlük çektiklerini, ama sonra yanan Leopard videosunu gördükten sonra onlar burada ve onları vurmanın zamanı geldiğinin farkına vardığını söyleyen Rus asker, tankı Msta-SM2 kundağı motorlu topçu sistem sayesinde vurduklarını belirtti.Söz konusu operasyona katılan Nikolay Polyakov, “O an işimizi boşa yapmadığımız ve düşmanın bir tankının daha eksik olduğu için, piyadelerimizin de bundan böyle görevlerini yerine getirmesinin daha kolay olacağı için kendimi mutlu hissettim” diye kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk istikametindeki çatışmalar sırasında Leopard 2 tankını vuran Batı Askeri Grubu askerlerine para ödülü verildiğini bildirdi. Toplamda 6 askerin 500 bin rublelik sertifika aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240311/alman-basini-rus-askerleri-avdeyevkada-modern-bir-leopard-2a6-tankini-ele-gecirdi-1081599038.html
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Rus topçu, Leopard 2 tankını yok ettiği anı anlattı

16:30 15.04.2024
© AFP 2023 / Ronny HartmannAlman Leopard 2 muharebe tankı
Alman Leopard 2 muharebe tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus topçu Sergey Lazarenko, Alman yapımı Leopard 2 tankını ilk atıştan vurmayı başardığını belirterek Alman teçhizatın çok iyi yandığını kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait Alman yapımı Leopard 2 tankını yok eden Rus tankçı Sergey Lazarenko’nun bu olayı anlattığı videoyu paylaştı.
Lazarenko, “Orlan İHA’sı, tankın atış noktasına doğru yola çıktığını gördü. Hemen işe koyulduk ve atış noktamıza gelerek tankı hedef aldık ve hedefi ilk atıştan vurduk. Kibrit çöpü gibi yandı. İlk atıştan yanıyorlar. Oysa zırhları olduğu söylüyorlardı” diye konuştu.
İlk anda vurdukları aracın Leopard olduğuna inanmakta güçlük çektiklerini, ama sonra yanan Leopard videosunu gördükten sonra onlar burada ve onları vurmanın zamanı geldiğinin farkına vardığını söyleyen Rus asker, tankı Msta-SM2 kundağı motorlu topçu sistem sayesinde vurduklarını belirtti.
Söz konusu operasyona katılan Nikolay Polyakov, “O an işimizi boşa yapmadığımız ve düşmanın bir tankının daha eksik olduğu için, piyadelerimizin de bundan böyle görevlerini yerine getirmesinin daha kolay olacağı için kendimi mutlu hissettim” diye kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk istikametindeki çatışmalar sırasında Leopard 2 tankını vuran Batı Askeri Grubu askerlerine para ödülü verildiğini bildirdi. Toplamda 6 askerin 500 bin rublelik sertifika aldığı belirtildi.
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