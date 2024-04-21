https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/trump-kiev-yardimlarina-karsi-tutumunu-degistirdi-1082996261.html

Trump, Kiev yardımlarına karşı tutumunu değiştirdi

Trump, Kiev yardımlarına karşı tutumunu değiştirdi

Sputnik Türkiye

Daha önce Ukrayna’daki çatışmaları daha seçilmeden sona erdireceğini iddia eden Trump’ın, ABD'nin Ukrayna'ya yardım sağlaması fikrine eskisi kadar olumsuz... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T15:50+0300

2024-04-21T15:50+0300

2024-04-21T15:50+0300

ukrayna krizi

donald trump

abd

abd temsilciler meclisi

mike johnson

ukrayna

mali yardım

askeri yardım

cumhuriyetçi parti

joe biden

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The New York Times gazetesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son birkaç gündür ülkesinin Ukrayna'ya yardım sağlaması fikrine eskisi kadar olumsuz yaklaşmadığını vurgularken, haberinde, “Sayın Trump, son birkaç gün içinde Ukrayna'ya yardıma karşı direnişin yoğunluğunu azaltırken, Temsilciler Meclisi'ndeki abluka kırılmaya başladı" diye yazdı.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, mali yardımlarla birlikte giderek göze batan yolsuzluk ve başarısız karşı saldırılar sonrası Batı ülkelerini giderek yoran Kiev yönetiminin stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı cumartesi günü sonlandırarak Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısını onaylamıştı.Gazete, Trump'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı desteklediğini ve 20 Nisan'daki oylamada ‘gölgede kalarak’ Cumhuriyetçilere tasarıya karşı oy kullanmaları için baskı yapmayı reddettiğini iddia etti.Trump, aynı zamanda sosyal medyada bir mesaj yayınlayarak, “ABD için ‘Ukrayna'nın hayatta kalmasının ve güçlü olmasının önemli olduğunu” belirtirken, bununla birlikte Avrupa ülkelerinin Kiev'e neden daha fazla para vermediğini merak ettiğini söyledi.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanın Ukraynalı tüm bir neslin yok olmasına yol açacağını, bunun ABD hükümeti için bir utanç kaynağı olduğunu ifade etmişti.Greene, “Washington'da, Ukraynalıları öldürmeye, bütün bir Ukraynalı erkek neslini yok etmeye, geride dul ve yetimler bırakmaya devam etmek için, Amerikalıların büyük zorluklarla kazandığı dolarların vergilerini Ukrayna'ya harcamamız gerektiğini duyuyorsunuz” dedi.Greene, ABD vatandaşlarının yüzde 70'inin Kiev'e yaklaşık 61 milyar dolarlık yeni mali destek paketi sağlanmasını desteklemediğine dikkat çekerek, "Ukrayna'yı gerçekten destekliyor musunuz? Bu nasıl bir destektir? Bu, Amerikan hükümeti için bir utançtır" ifadelerini kullandı.Daha önceki açıklamalarında Trump, ABD yönetiminin ve bizzat Biden'ın dış politikadaki adımlarını defaatle eleştirmiş ve özellikle de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.Biden yönetiminin eylemleri nedeniyle 3. Dünya Savaşı riski bulunduğunu da birçok kez dile getiren Cumhuriyetçi lider, Biden'ın misket bombalarını Kiev'e gönderme kararını olası 3. Dünya Savaşı'nın 'katalizörü' olarak nitelemişti.Görevde olmadığı dönemde dahi Kongre'deki Cumhuriyetçilerle Joe Biden'ın haksız Ukrayna yardımlarına büyük oranda muhalif olan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin dış politikasında değişiklikler yaşanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rus-senator-ukraynanin-abdden-alacagi-yardim-paketinin-bedelini-nasil-odeyecegini-acikladi-1082986167.html

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donald trump, abd, abd temsilciler meclisi, mike johnson, ukrayna, mali yardım, askeri yardım, cumhuriyetçi parti, joe biden, abd demokrat parti