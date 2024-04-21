https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/stoltenberg-abdnin-ukraynaya-yardimi-geciktirmesinin-gercek-sonuclari-var-1083004864.html

Stoltenberg: ABD’nin Ukrayna’ya yardımı geciktirmesinin gerçek sonuçları var

Stoltenberg: ABD’nin Ukrayna’ya yardımı geciktirmesinin gerçek sonuçları var

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım sağlamada henüz gecikmediğini, ancak süreci yavaşlatmasının gerçek sonuçları olduğunu... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T23:40+0300

2024-04-21T23:40+0300

2024-04-21T23:40+0300

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jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, MSNBC televizyonuna demecinde ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım sağlamada henüz gecikmediğini, ancak sürecin yavaşlamasının sonuçları olduğunu söyledi.“Henüz çok geç değil, fakat yavaşlamanın gerçek sonuçları var” diyen Stoltenberg, ABD’nin sevkiyatları olmadan Ukrayna ordusunun ateş gücü açısından 5 ila 10 kat zayıf olduğunu, ayrıca hava savunma sistemleri ve mühimmat sıkıntısı çekildiğini sözlerine ekledi.‘İttifak üyeleri Ukrayna'ya askeri danışmanlar gönderdi’Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’ya muharip birlik gönderme planı olmadığını ancak bazı ittifak üyelerinin oraya askeri danışmanlar gönderdiğini söyledi.“NATO’nun muharip bir rolde bulunmasına dair herhangi bir plan yok, ancak elbette bazı NATO müttefiklerinin elçiliklerinde tavsiyelerde vs. bulunan üniformalı kadın ve erkekler var” diyen Stoltenberg, şöyle devam etti:“Orada varlık gösterebilecek veya gösteren üniformalı insanlar ile savaşan güçlerin varlığı arasında farkın görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir varlık planlanmıyor.”Washington'un Ukrayna'yı kurtarmaya yönelik yeni girişimleriDaha önce Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner, ABD’nin ATACMS taktik füzelerini de içerecek olan askeri teslimatlara önümüzdeki hafta sonuna kadar yeniden başlatabileceğini açıklamıştı.Cumartesi günü ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edilmişti.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği başarısız savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/stoltenberg-zelenskiyin-talebi-uzerine-nato-ukrayna-konseyi-duzenleyecegini-duyurdu-1082876628.html

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