https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/stoltenberg-zelenskiyin-talebi-uzerine-nato-ukrayna-konseyi-duzenleyecegini-duyurdu-1082876628.html
Stoltenberg, Zelenskiy'in talebi üzerine NATO-Ukrayna Konseyi düzenleyeceğini duyurdu
Stoltenberg, Zelenskiy'in talebi üzerine NATO-Ukrayna Konseyi düzenleyeceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna lideri Zelenskiy’in talebi üzerine cuma günü NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T17:36+0300
2024-04-17T17:36+0300
2024-04-17T17:45+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talebi üzerine cuma günü NATO-Ukrayna Konseyi’ni toplayacağını, toplantının Ukrayna’ya yardımların artırılmasına adanacağını belirtti.Müttefiklere kendi silahlarını değil Kiev’e yardım etmeyi seçmeleri çağrısıStoltenberg, müttefiklerin Ukrayna’ya yardım ile kendi silahları arasında seçim yaparken ‘Ukrayna’yı seçmesi gerektiğine’ dikkat çekerek, “Ukrayna’nın daha da fazla silaha ihtiyacı var. Bu nedenle, eğer müttefikler NATO hedeflerini tutturmak ve Ukrayna’ya ek yardım sağlamak arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya kalırsa, şunu açıkça belirtiyorum, Ukrayna’ya yardım gönderin” vurgusunu yaptı.Çekya, Danimarka ve Hollanda başbakanları ile yaptığı toplantıda ‘savaş alanındaki zor durum karşısında’ Kiev’e yapılan desteğin artırılmasının tartışıldığını söyleyen Stoltenberg, tarafların çok sayıda hava savunma sisteminin Ukrayna'ya teslimi de dahil olmak üzere pek çok önemli konuyu masaya yatırdığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ukraynayi-uzun-yillar-boyunca-desteklememiz-gerekiyor-1082537798.html
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nato, jens stoltenberg, ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu
nato, jens stoltenberg, ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu
Stoltenberg, Zelenskiy'in talebi üzerine NATO-Ukrayna Konseyi düzenleyeceğini duyurdu
17:36 17.04.2024 (güncellendi: 17:45 17.04.2024)
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna lideri Zelenskiy’in talebi üzerine cuma günü NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talebi üzerine cuma günü NATO-Ukrayna Konseyi’ni toplayacağını, toplantının Ukrayna’ya yardımların artırılmasına adanacağını belirtti.
Müttefiklere kendi silahlarını değil Kiev’e yardım etmeyi seçmeleri çağrısı
Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna’ya yardım ile kendi silahları arasında seçim yaparken ‘Ukrayna’yı seçmesi gerektiğine’ dikkat çekerek, “Ukrayna’nın daha da fazla silaha ihtiyacı var. Bu nedenle, eğer müttefikler NATO hedeflerini tutturmak ve Ukrayna’ya ek yardım sağlamak arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya kalırsa, şunu açıkça belirtiyorum, Ukrayna’ya yardım gönderin” vurgusunu yaptı.
Çekya, Danimarka ve Hollanda başbakanları ile yaptığı toplantıda ‘savaş alanındaki zor durum karşısında’ Kiev’e yapılan desteğin artırılmasının tartışıldığını söyleyen Stoltenberg, tarafların çok sayıda hava savunma sisteminin Ukrayna'ya teslimi de dahil olmak üzere pek çok önemli konuyu masaya yatırdığını ifade etti.