https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/stoltenberg-zelenskiyin-talebi-uzerine-nato-ukrayna-konseyi-duzenleyecegini-duyurdu-1082876628.html

Stoltenberg, Zelenskiy'in talebi üzerine NATO-Ukrayna Konseyi düzenleyeceğini duyurdu

Stoltenberg, Zelenskiy'in talebi üzerine NATO-Ukrayna Konseyi düzenleyeceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna lideri Zelenskiy’in talebi üzerine cuma günü NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T17:36+0300

2024-04-17T17:36+0300

2024-04-17T17:45+0300

ukrayna krizi

nato

jens stoltenberg

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna ordusu

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talebi üzerine cuma günü NATO-Ukrayna Konseyi’ni toplayacağını, toplantının Ukrayna’ya yardımların artırılmasına adanacağını belirtti.Müttefiklere kendi silahlarını değil Kiev’e yardım etmeyi seçmeleri çağrısıStoltenberg, müttefiklerin Ukrayna’ya yardım ile kendi silahları arasında seçim yaparken ‘Ukrayna’yı seçmesi gerektiğine’ dikkat çekerek, “Ukrayna’nın daha da fazla silaha ihtiyacı var. Bu nedenle, eğer müttefikler NATO hedeflerini tutturmak ve Ukrayna’ya ek yardım sağlamak arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya kalırsa, şunu açıkça belirtiyorum, Ukrayna’ya yardım gönderin” vurgusunu yaptı.Çekya, Danimarka ve Hollanda başbakanları ile yaptığı toplantıda ‘savaş alanındaki zor durum karşısında’ Kiev’e yapılan desteğin artırılmasının tartışıldığını söyleyen Stoltenberg, tarafların çok sayıda hava savunma sisteminin Ukrayna'ya teslimi de dahil olmak üzere pek çok önemli konuyu masaya yatırdığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ukraynayi-uzun-yillar-boyunca-desteklememiz-gerekiyor-1082537798.html

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