https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/implant-tedavisinde-vida-beynine-saplandi-literature-girip-yurtdisinda-dergilere-konu-oldu-1082990167.html

İmplant tedavisinde vida beynine saplandı: 'Dişlerimi çekip, aynı gün implant uygulaması yaptı'

İmplant tedavisinde vida beynine saplandı: 'Dişlerimi çekip, aynı gün implant uygulaması yaptı'

Sputnik Türkiye

Bursa'da Ramazan Yılmaz isimli bir kişi diş tedavisi için gittiği doktorun yaptığı implant tedavisinde ölümden döndü. İddiaya göre doktor çeneye... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T12:38+0300

2024-04-21T12:38+0300

2024-04-21T13:37+0300

türkiye

implant

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Bursa'da fabrika işçisi olarak çalışan 40 yaşındaki Ramazan Yılmaz, diş tedavisi için Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. Kendisini muayene eden doktor A.D., Yılmaz'a dişlerinin sallandığını ve bu nedenle çekilmesi gerektiğini söyledi. Çekilen dişlerinin yerine ise implant yapılmasını tavsiye etti. Doktorun tavsiyesi üzerine tedaviyi kabul eden Yılmaz, dişi çekildikten sonra implant için bir kez daha masaya oturdu. İddiaya göre, implantı çeneye yerleştirmek isteyen doktorun yanlış müdahalesi sonrası vida, Yılmaz'ın çene kemiğini delip kafatasına saplandı. Yılmaz'ın yaşadığı baygınlık sonrası film çeken Doktor A.D., vidanın kafatasında olduğunu görünce kendi aracıyla Yılmaz'ı bir hastaneye bıraktı. Hastanede çekilen tomografi sonrası doktorlar, Ramazan Yılmaz'ı hemen ameliyata aldı. Saatlerce süren operasyon sonrası hayata tekrar dönen Yılmaz, günlerce taburcu olmayı bekledi. Sağlığına dönen Yılmaz, kendisine yanlış müdahale yapan diş hekiminden yaptığı ödemenin iadesini alamadı ve yargının yolunu tuttu. Başına gelenleri İHA muhabirine anlatan Yılmaz, "Dişlerimde oluşan rahatsızlık sonrası Nilüfer'de bulunan özel bir diş kliniğine gittim. Orada yapılan incelemeler sonucunda kemik yapımın ince olduğunu, dişlerimin sallandığını ve implant yapılmasını yönünde işlem olacağı hakkında bilgi aldım. Doktor bana kendisinin 24 yıllık hekim olduğunu ve bu alanda uzman olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvenerek bu işi ona bıraktık" dedi. 'Dişlerimi çekip, aynı gün implant uygulaması yaptı'Kendisini uyarmasına rağmen dinlemediğini ifade eden Yılmaz, "Daha sonra dişlerimi çekip, aynı gün implant uygulaması yaparken, işlemde kullandığı cihazın bozuk olduğunu sekreterine söyledi. Bu kez de işlemi eliyle yapmaya başladı. Vidayı yerleştirmeye çalışırken, aşırı yüklendiğini fark ettim. Bunu kendisine söyledim, kemik sesi geldiğini ifade ettim. Fakat bu kez de bana bunun normal olduğunu söyledi. Ama vidayı zorlarken, vida çene kemiğimi delip göz duvarının arkasından beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye saplandı. Ben acıdan dolayı bağırınca röntgen çektirdi" dedi Doktorun kendisini hastaneye bırakıp kaçtığını iddia eden Yılmaz şunları ifade etti:'Benim böyle bir tavrım olmadı'Öte yandan, kendisine yönelik suçlamalara daire konuşan doktor A.D., "Tıbbi bir komplikasyondan dolayı böyle bir olay gerçekleşti. Kendisi benimle ilgili bu konuda yasal yollara başvuru yaptı, fakat benim böyle bir tavrım olmadı" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ı sağlığına kavuşturan doktorların ameliyatınınsa ABD'de literatüre girip dergilere konu olduğu bildirildi.

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