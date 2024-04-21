https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rusya-ve-cinden-denizde-arama-kurtarma-alaninda-isbirligi-anlasmasi-1083000592.html

Rusya ve Çin’den denizde arama-kurtarma alanında işbirliği anlaşması

Rusya ve Çin’den denizde arama-kurtarma alanında işbirliği anlaşması

Sputnik Türkiye

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ve Çinli mevkidaşı Hu Zhongming’in denizde arama-kurtarma alanında işbirliği mutabakatı imzaladığı... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T19:02+0300

2024-04-21T19:02+0300

2024-04-21T19:02+0300

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rusya deniz kuvvetleri

çin halk kurtuluş ordusu

aleksandr moiseyev

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Rusya Savunma Bakanlığı bilgi ve kitle iletişim departmanından yapılan açılamaya göre, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Moiseyev, Çin ziyareti kapsamında Çinli mevkidaşı Hu ile bir araya geldi. İki komutan, denizde arama-kurtarma alanında işbirliği mutabakatı imzaladı.Açıklamada, “Toplantı sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanma Komutanı Amiral Hu Zhongming, denizde arama-kurtarma alanında mutabakat ve işbirliği anlaşması imzaladı. Taraflar, Dünya Okyanusu’nda güvenlik ve istikrar adına iki ülke donanmaları arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı” ifadelerine yer verildi.Amiral Moiseyev’in dün başlayan resmi Çin ziyareti, yarın Çin’in Qingdao kentinde düzenlenecek olan Batı Pasifik Deniz Sempozyumu’na katılım ile devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/putinden-rusya-donanmasinda-kritik-gorevlendirmeler-1082396385.html

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rusya, çin, rusya deniz kuvvetleri, çin halk kurtuluş ordusu, aleksandr moiseyev