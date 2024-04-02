https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/putinden-rusya-donanmasinda-kritik-gorevlendirmeler-1082396385.html

Putin'den Rusya Donanması'nda kritik görevlendirmeler

Putin'den Rusya Donanması'nda kritik görevlendirmeler

Sputnik Türkiye

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Kuzey Filosu ve Karadeniz Filosu'nun komutanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle değişti. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T17:30+0300

2024-04-02T17:30+0300

2024-04-02T17:30+0300

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rusya donanması komutanı

vladimir putin

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün bakanlık yönetiminin yaptığı toplantıda Rusya Donanması'nda önemli görevlere yeni isimlerin atandığını duyurdu.Şoygu, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararname uyarınca Oramiral Aleksandr Moiseyev'in Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı, Koramiral Konstantin Kabantsov'un Kuzey Filosu Komutanı ve Koramiral Sergey Pinçuk'un Karadeniz Filosu Komutanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.Silah arkadaşlarını yeni atandıkları görevler için tebrik eden "Omuzlarınıza yüklenen muazzam sorumluluğu anlıyorsunuz. Rusya Başkomutanı, Rusya Savunma Bakanlığı ve elbette ülkenin sizlere verdiği görevlerin üstesinden geleceğinizi umuyorum" dedi.2019'dan bu yana Kuzey Filosu'nun başında bulunan Moiseyev, Nikolay Yevmenov'un yerine Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.Moiseyev daha önce Altın Yıldız madalyası, iki Cesaret Nişanı ve Askeri Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.Rus basını, mart ayı başında Moiseyev'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanabileceğini aktarmış, bu iddiaları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda açık bir kararname olmadığını ve ‘gizli’ olarak nitelenen kararnameler hakkında yorum yapamayacağını söylemişti.Amiral, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 'ya 17 Mart'ta Güney Askeri Bölgesi birliklerine yaptığı çalışma gezisinde eşlik etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/rus-donanmasinda-komuta-degisikligi-1081839974.html

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