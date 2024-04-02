Putin'den Rusya Donanması'nda kritik görevlendirmeler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/putinden-rusya-donanmasinda-kritik-gorevlendirmeler-1082396385.html
Putin'den Rusya Donanması'nda kritik görevlendirmeler
Putin'den Rusya Donanması'nda kritik görevlendirmeler
Sputnik Türkiye
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Kuzey Filosu ve Karadeniz Filosu'nun komutanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle değişti. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T17:30+0300
2024-04-02T17:30+0300
dünya
karadeniz
rusya karadeniz filosu
rusya donanması
rusya donanması komutanı
vladimir putin
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102480/75/1024807590_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_c784ab6a38179b86694fa3799b6d6c04.jpg
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün bakanlık yönetiminin yaptığı toplantıda Rusya Donanması'nda önemli görevlere yeni isimlerin atandığını duyurdu.Şoygu, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararname uyarınca Oramiral Aleksandr Moiseyev'in Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı, Koramiral Konstantin Kabantsov'un Kuzey Filosu Komutanı ve Koramiral Sergey Pinçuk'un Karadeniz Filosu Komutanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.Silah arkadaşlarını yeni atandıkları görevler için tebrik eden "Omuzlarınıza yüklenen muazzam sorumluluğu anlıyorsunuz. Rusya Başkomutanı, Rusya Savunma Bakanlığı ve elbette ülkenin sizlere verdiği görevlerin üstesinden geleceğinizi umuyorum" dedi.2019'dan bu yana Kuzey Filosu'nun başında bulunan Moiseyev, Nikolay Yevmenov'un yerine Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.Moiseyev daha önce Altın Yıldız madalyası, iki Cesaret Nişanı ve Askeri Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.Rus basını, mart ayı başında Moiseyev'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanabileceğini aktarmış, bu iddiaları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda açık bir kararname olmadığını ve ‘gizli’ olarak nitelenen kararnameler hakkında yorum yapamayacağını söylemişti.Amiral, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 'ya 17 Mart'ta Güney Askeri Bölgesi birliklerine yaptığı çalışma gezisinde eşlik etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/rus-donanmasinda-komuta-degisikligi-1081839974.html
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102480/75/1024807590_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_1db2f159be804e91da7fd89f5712862d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, rusya karadeniz filosu, rusya donanması, rusya donanması komutanı, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu
karadeniz, rusya karadeniz filosu, rusya donanması, rusya donanması komutanı, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu

Putin'den Rusya Donanması'nda kritik görevlendirmeler

17:30 02.04.2024
© AP Photo / Pavel GolovkinRusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, "Kafkasya 2016"yı askeri tatbikatların "doruk noktası" olarak nitelendirdi. Rus donanma gemileri ve paraşütçüler açıktaki bir gemiye iniş tatbikatı yaparken görülüyor.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Kafkasya 2016yı askeri tatbikatların doruk noktası olarak nitelendirdi. Rus donanma gemileri ve paraşütçüler açıktaki bir gemiye iniş tatbikatı yaparken görülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Abone ol
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Kuzey Filosu ve Karadeniz Filosu'nun komutanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle değişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün bakanlık yönetiminin yaptığı toplantıda Rusya Donanması'nda önemli görevlere yeni isimlerin atandığını duyurdu.

Şoygu, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararname uyarınca Oramiral Aleksandr Moiseyev'in Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı, Koramiral Konstantin Kabantsov'un Kuzey Filosu Komutanı ve Koramiral Sergey Pinçuk'un Karadeniz Filosu Komutanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Silah arkadaşlarını yeni atandıkları görevler için tebrik eden "Omuzlarınıza yüklenen muazzam sorumluluğu anlıyorsunuz. Rusya Başkomutanı, Rusya Savunma Bakanlığı ve elbette ülkenin sizlere verdiği görevlerin üstesinden geleceğinizi umuyorum" dedi.

2019'dan bu yana Kuzey Filosu'nun başında bulunan Moiseyev, Nikolay Yevmenov'un yerine Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.

Moiseyev daha önce Altın Yıldız madalyası, iki Cesaret Nişanı ve Askeri Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.
Rus basını, mart ayı başında Moiseyev'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanabileceğini aktarmış, bu iddiaları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda açık bir kararname olmadığını ve ‘gizli’ olarak nitelenen kararnameler hakkında yorum yapamayacağını söylemişti.
Amiral, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 'ya 17 Mart'ta Güney Askeri Bölgesi birliklerine yaptığı çalışma gezisinde eşlik etmişti.
Amiral Aleksandr Moiseyev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
SAVUNMA
Rus Donanmasında komuta değişikliği
19 Mart, 14:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала