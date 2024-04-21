https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/pentagon-abd-kieve-ek-askeri-danismanlar-gondermeyi-planliyor-1082984661.html

Pentagon: ABD, Kiev'e ek askeri danışmanlar göndermeyi planlıyor

Pentagon: ABD, Kiev'e ek askeri danışmanlar göndermeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD’nin Kiev'deki büyükelçiliğe ek askeri danışmanlar göndermeyi planladığını belirtti. 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T00:56+0300

2024-04-21T00:56+0300

2024-04-21T00:56+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

patrick ryder

ukrayna

ukrayna ordusu

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/17/1076640383_0:112:2604:1577_1920x0_80_0_0_add74689369f674ddc150719e13b2708.jpg

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Politico’ya demecinde ABD'nin Kiev'de bulunan Amerikan Büyükelçiliği'ne ek askeri danışmanlar göndermeyi planladığını söyledi.Ryder, “Ukrayna’daki çatışma boyunca Pentagon, ülkedeki varlığımızı güvenlik koşullarına göre değerlendirerek düzenlemeler yaptı. Şu anda büyükelçilikteki askeri işbirliği departmanını genişletmek için birkaç ek danışman göndermeyi düşünüyoruz” dedi.Pentagon Sözcüsü, danışmanların askeri görevler yerine getirmeyeceklerini ancak Ukrayna hükümetine ve silahlı kuvvetlerine tavsiyelerde bulunup destek vereceklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/medvedev-abd-kieve-ek-yardim-saglamasina-ragmen-rusya-kazanacak-1082983513.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri