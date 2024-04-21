https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/pentagon-abd-kieve-ek-askeri-danismanlar-gondermeyi-planliyor-1082984661.html
Pentagon: ABD, Kiev'e ek askeri danışmanlar göndermeyi planlıyor
Pentagon: ABD, Kiev'e ek askeri danışmanlar göndermeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD’nin Kiev'deki büyükelçiliğe ek askeri danışmanlar göndermeyi planladığını belirtti. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T00:56+0300
2024-04-21T00:56+0300
2024-04-21T00:56+0300
ukrayna krizi
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kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Politico’ya demecinde ABD'nin Kiev'de bulunan Amerikan Büyükelçiliği'ne ek askeri danışmanlar göndermeyi planladığını söyledi.Ryder, “Ukrayna’daki çatışma boyunca Pentagon, ülkedeki varlığımızı güvenlik koşullarına göre değerlendirerek düzenlemeler yaptı. Şu anda büyükelçilikteki askeri işbirliği departmanını genişletmek için birkaç ek danışman göndermeyi düşünüyoruz” dedi.Pentagon Sözcüsü, danışmanların askeri görevler yerine getirmeyeceklerini ancak Ukrayna hükümetine ve silahlı kuvvetlerine tavsiyelerde bulunup destek vereceklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/medvedev-abd-kieve-ek-yardim-saglamasina-ragmen-rusya-kazanacak-1082983513.html
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abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri
Pentagon: ABD, Kiev'e ek askeri danışmanlar göndermeyi planlıyor
Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD’nin Kiev'deki büyükelçiliğe ek askeri danışmanlar göndermeyi planladığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Politico’ya demecinde ABD'nin Kiev'de bulunan Amerikan Büyükelçiliği'ne ek askeri danışmanlar göndermeyi planladığını söyledi.
Ryder, “Ukrayna’daki çatışma boyunca Pentagon, ülkedeki varlığımızı güvenlik koşullarına göre değerlendirerek düzenlemeler yaptı. Şu anda büyükelçilikteki askeri işbirliği departmanını genişletmek için birkaç ek danışman göndermeyi düşünüyoruz” dedi.
Pentagon Sözcüsü, danışmanların askeri görevler yerine getirmeyeceklerini ancak Ukrayna hükümetine ve silahlı kuvvetlerine tavsiyelerde bulunup destek vereceklerini belirtti.