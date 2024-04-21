https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/oactaki-batan-teknede-en-az-58-kisi-hayatini-kaybetti-1082990044.html
OAC’taki batan teknede en az 58 kişi hayatını kaybetti
OAC’taki batan teknede en az 58 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) başkenti Bangui’de 300 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişinin yaşamını yitirdiği... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T12:31+0300
2024-04-21T12:31+0300
2024-04-21T12:31+0300
dünya
orta afrika cumhuriyeti
tekne
tekne kazası
tekne faciası
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Ulusal basındaki haberlere göre, Bangui’de bulunan Mpoko Nehri'nde kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıyan tekne battı.En az 300 kişinin bulunduğu teknedeki 58 kişi hayatını kaybetti.Bölgede arama kurtarma çalışmaları devem ediyor.Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/japonyada-2-askeri-helikopter-dustu-1-olu-7-kayip-1082987344.html
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orta afrika cumhuriyeti, tekne, tekne kazası, tekne faciası
orta afrika cumhuriyeti, tekne, tekne kazası, tekne faciası
OAC’taki batan teknede en az 58 kişi hayatını kaybetti
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) başkenti Bangui’de 300 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bangui’de bulunan Mpoko Nehri'nde kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıyan tekne battı.
En az 300 kişinin bulunduğu teknedeki 58 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devem ediyor.
Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.