https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/unluler-de-katildi-yuksek-fiyatlar-nedeniyle-restoran-ve-kafelere-gitmeme-boykotu-basliyor-1082936335.html

Ünlüler de katıldı: Yüksek fiyatlar nedeniyle restoran ve kafelere 'gitmeme' boykotu başlıyor

Ünlüler de katıldı: Yüksek fiyatlar nedeniyle restoran ve kafelere 'gitmeme' boykotu başlıyor

Sputnik Türkiye

Kafe, restoran ve lokantalardaki fahiş fiyatlardan şikayet edenler harekete geçti. Sosyal medyadan başlayan boykot hareketi, akademisyenlerden ünlülere birçok... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T11:39+0300

2024-04-19T11:39+0300

2024-04-19T11:40+0300

ekonomi

protesto

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

menü

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Bir restoranda, kafede, lokantada ve benzeri işletmede yiyip içmek birçok kişi için imkansız, çoğu kimse için lüks hale geldi. Kahvaltıdan akşam yemeğine hemen her öğün fahiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Üstelik fiyatlar artarken porsiyonlar da küçülüyor.Restoran boykotu hızla yayıldıDurum böyle olunca sosyal medyadan başlatılan hareketle pek çok kimse hafta sonu bu fahiş fiyatları boykot etme kararı aldı. Bir anda büyüyen boykot hareketi ünlü isimlerden de destek gördü.Ocak ayında da boykot çağrısı yapan ekonomist İris Cibre çarşamba günü çağrısını yineledi: Senarist yazar Gani Müjde "20-21 Nisan tarihlerinde restoranlara gitmeyerek #fahişyemeğeboykot kampanyası başlatanlara helal olsun. Sırada evler var. Bi fahiş yemeğe boykot kampanyasını da evlerdeki yer sofraları için yapmak lazım" derken, Mynet'te yer alan habere göre, Armağan Çağlayan gibi pek çok ünlü de boykot paylaşımı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/muge-anli-canli-yayinda-simdi-soylemem-diyerek-anlatti-babasi-ugur-dundar-degil-baska-bir-unlu-1082903912.html

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Sputnik Türkiye

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