https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/kuflenmis-cikolata-paylasan-tuketiciye-ceonun-yaniti-evindeki-nem-oranina-falan-bir-bakmalisin-1082999267.html

Küflenmiş çikolata paylaşan tüketiciye CEO'nun yanıtı: 'Evindeki nem oranına falan bir bakmalısın'

Küflenmiş çikolata paylaşan tüketiciye CEO'nun yanıtı: 'Evindeki nem oranına falan bir bakmalısın'

Sputnik Türkiye

Bir tüketicinin paylaştığı küflü çikolatalara yanıt veren Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Karşında biz ve dev Migros var" dedi. Tunaoğlu... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T17:35+0300

2024-04-21T17:35+0300

2024-04-21T17:35+0300

türkiye

çikolata

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elif aslı yıldız tunaoğlu

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Ankara merkezli çikolata markası CEO'su ile tüketici arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sosyal medya ağlarında kısa sürede çok sayıda tepki ile karlışılaştı.'Çikolataların küflendiği' iddiasıLinkedin’de bir kullanıcı aldığı Patiswiss marka çikolataların küflendiğine ilişkin fotoğrafları paylaşarak, “Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var” diye yazdı. Paylaşımına Patiswiss’in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketledi.Tunaoğlu, tüketiciyi sert ifadelerle eleştirdi ve avukatlarını işaret etti. Tüketiciye, “Karşında biz ve dev MİGROS var” diyen Tunaoğlu, şunları yazdı:Bu mesaja sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi.Daha sonra markadan yapılan açıklamada, "Patiswiss markası olarak ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Farklı etkenlerden kaynaklı oluşan ürün sıkıntılarında müşteri hizmetleri ve ilgili departmanlarımız ile tüm detayları inceleyerek çözüme ulaştırıyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.'Kime yazdığım yanlış anlaşıldı'Instagram hesabından bir başka paylaşım yapan Tunaoğlu ise

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