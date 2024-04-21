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Küflenmiş çikolata paylaşan tüketiciye CEO'nun yanıtı: 'Evindeki nem oranına falan bir bakmalısın'
Küflenmiş çikolata paylaşan tüketiciye CEO'nun yanıtı: 'Evindeki nem oranına falan bir bakmalısın'
Sputnik Türkiye
Bir tüketicinin paylaştığı küflü çikolatalara yanıt veren Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Karşında biz ve dev Migros var" dedi. Tunaoğlu... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara merkezli çikolata markası CEO'su ile tüketici arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sosyal medya ağlarında kısa sürede çok sayıda tepki ile karlışılaştı.'Çikolataların küflendiği' iddiasıLinkedin’de bir kullanıcı aldığı Patiswiss marka çikolataların küflendiğine ilişkin fotoğrafları paylaşarak, “Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var” diye yazdı. Paylaşımına Patiswiss’in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketledi.Tunaoğlu, tüketiciyi sert ifadelerle eleştirdi ve avukatlarını işaret etti. Tüketiciye, “Karşında biz ve dev MİGROS var” diyen Tunaoğlu, şunları yazdı:Bu mesaja sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi.Daha sonra markadan yapılan açıklamada, "Patiswiss markası olarak ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Farklı etkenlerden kaynaklı oluşan ürün sıkıntılarında müşteri hizmetleri ve ilgili departmanlarımız ile tüm detayları inceleyerek çözüme ulaştırıyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.'Kime yazdığım yanlış anlaşıldı'Instagram hesabından bir başka paylaşım yapan Tunaoğlu ise
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Küflenmiş çikolata paylaşan tüketiciye CEO'nun yanıtı: 'Evindeki nem oranına falan bir bakmalısın'

17:35 21.04.2024
© PixabaySütlü, bitter, beyaz çikolata
Sütlü, bitter, beyaz çikolata - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
© Pixabay
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Bir tüketicinin paylaştığı küflü çikolatalara yanıt veren Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Karşında biz ve dev Migros var" dedi. Tunaoğlu, paylaşımını silip yanlış anlaşıldığını söyledi.
Ankara merkezli çikolata markası CEO'su ile tüketici arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sosyal medya ağlarında kısa sürede çok sayıda tepki ile karlışılaştı.

'Çikolataların küflendiği' iddiası

Linkedin’de bir kullanıcı aldığı Patiswiss marka çikolataların küflendiğine ilişkin fotoğrafları paylaşarak, “Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var” diye yazdı.
Paylaşımına Patiswiss’in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketledi.
Tunaoğlu, tüketiciyi sert ifadelerle eleştirdi ve avukatlarını işaret etti. Tüketiciye, “Karşında biz ve dev MİGROS var” diyen Tunaoğlu, şunları yazdı:

“Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim.”

Bu mesaja sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi.
Daha sonra markadan yapılan açıklamada, "Patiswiss markası olarak ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Farklı etkenlerden kaynaklı oluşan ürün sıkıntılarında müşteri hizmetleri ve ilgili departmanlarımız ile tüm detayları inceleyerek çözüme ulaştırıyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'Kime yazdığım yanlış anlaşıldı'

Instagram hesabından bir başka paylaşım yapan Tunaoğlu ise
"Sormuşsunuz bana şunu söylemek çok mu zor diye! Onca insanın ekmek yediği emek verdiği bir üretici için bu postun altına yapılan yorumlarda, 'çöp' üretiyorsunuz deyince sakin kalmak çok zordu. Sahiplenmek ve korumak, haksızlığa karşı gelmek yaradılışımda var. Hayatımın sonuna kadar da vazgeçmeyeceğim sanırım. Ancak yazım dili vs. derken kime yazdığım ciddi seviyede yanlış anlaşılmış ve karışmış durumda. Haklısınız. 'Çöp' satıyorsunuz diyenlerdir avukatlarımızın görüşmesi gereken. Yanlış anlaşıldığı yeterince özne yüklem yerine oturmadığı ve tüm yazım/imla hataları için özür dilerim. Yine eklemek isterim ki satan da üreten de ürünün arkasındadır. Bizimle direk olarak iletişime geçme yöntemi, durumun sebebi/ kaynağı belli olmadan kamuoyunu yanıltma olmamasını tercih ederdim. Ama bu da kabul. Türkçe lastik değildir. Çekiştirmeyelim lütfen bir diğer ricam."
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