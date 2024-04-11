https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/zaharova-rusya-zelenskiy-formulu-konulu-toplantiya-katilmayacak-1082685661.html
Zaharova: Rusya ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılmayacak
Zaharova: Rusya ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın İsviçre'de düzenlenecek ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılmayacağını belirtti. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T21:38+0300
2024-04-11T21:38+0300
2024-04-11T21:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Moskova'nın İsviçre'de düzenlenecek ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılma niyetinde olmadığını ifade etti.Zaharova, “Rusya’nın ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılımı yönündeki tutumunun ‘değişken’ olduğuna ilişkin yeni spekülasyon dalgasının önünü almak istiyorum: Rusya katılmayacak ve öyle bir niyeti yok. Bu, defalarca dile getirildi” ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova’nın söz konusu toplantıya katılmayacağını henüz mart ayında açıkladığını da anımsattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fransiz-basini-zelenskiy-ukrayna-ve-batida-destek-kaybediyor-1082575199.html
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mariya zaharova, rusya, isviçre, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, moskova, moskova
mariya zaharova, rusya, isviçre, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, moskova, moskova
Zaharova: Rusya ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın İsviçre'de düzenlenecek ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Moskova'nın İsviçre'de düzenlenecek ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılma niyetinde olmadığını ifade etti.
Zaharova, “Rusya’nın ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılımı yönündeki tutumunun ‘değişken’ olduğuna ilişkin yeni spekülasyon dalgasının önünü almak istiyorum: Rusya katılmayacak ve öyle bir niyeti yok. Bu, defalarca dile getirildi” ifadelerini kullandı.
Zaharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova’nın söz konusu toplantıya katılmayacağını henüz mart ayında açıkladığını da anımsattı.