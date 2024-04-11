https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/zaharova-rusya-zelenskiy-formulu-konulu-toplantiya-katilmayacak-1082685661.html

Zaharova: Rusya ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılmayacak

Zaharova: Rusya ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın İsviçre'de düzenlenecek ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılmayacağını belirtti. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

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rusya

isviçre

vladimir zelenskiy

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ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Moskova'nın İsviçre'de düzenlenecek ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılma niyetinde olmadığını ifade etti.Zaharova, “Rusya’nın ‘Zelenskiy formülü’ konulu toplantıya katılımı yönündeki tutumunun ‘değişken’ olduğuna ilişkin yeni spekülasyon dalgasının önünü almak istiyorum: Rusya katılmayacak ve öyle bir niyeti yok. Bu, defalarca dile getirildi” ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova’nın söz konusu toplantıya katılmayacağını henüz mart ayında açıkladığını da anımsattı.

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