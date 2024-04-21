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2 dk
SESLİ HABER
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/israil-disisleri-bakanligi-filistinin-bm-tam-uyeligi-lehine-oy-kullanan-ulkeleri-protesto-edecek-1082984036.html
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in BM tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri 'protesto' edecek
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in BM tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri 'protesto' edecek
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısının lehine oy kullanan... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T00:03+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Israel Katz’ın talimatı üzerine BMGK oylamasında Filistin'in BM'ye tam üyeliğine evet oyu kullanan ülkelerin İsrail’deki büyükelçilerinin yarın bakanlığa çağrılacağı belirtildi.Açıklamada Fransa, Japonya, Güney Kore, Malta, Slovakya ve Ekvador büyükelçilerinin yarın bir diplomatik girişim için çağrılacağı ve 'güçlü bir protesto' sunulacağı kaydedildi.Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.ABD'nin 'hayır' oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre 'çekimser', Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya 'evet' oyu vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cin-disisleri-bakani-yi-abd-tarihe-utanc-verici-bir-kayit-daha-birakti-1082979879.html
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israil, israil dışişleri bakanlığı, israel katz, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, tam üyelik
israil, israil dışişleri bakanlığı, israel katz, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, tam üyelik

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in BM tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri 'protesto' edecek

00:03 21.04.2024
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısının lehine oy kullanan ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa davet edilip protesto edileceğini açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Israel Katz’ın talimatı üzerine BMGK oylamasında Filistin'in BM'ye tam üyeliğine evet oyu kullanan ülkelerin İsrail’deki büyükelçilerinin yarın bakanlığa çağrılacağı belirtildi.
Açıklamada Fransa, Japonya, Güney Kore, Malta, Slovakya ve Ekvador büyükelçilerinin yarın bir diplomatik girişim için çağrılacağı ve 'güçlü bir protesto' sunulacağı kaydedildi.
Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.
ABD'nin 'hayır' oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre 'çekimser', Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya 'evet' oyu vermişti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Çin Dışişleri Bakanı Yi: ABD tarihe utanç verici bir kayıt daha bıraktı
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