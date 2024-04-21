https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/israil-disisleri-bakanligi-filistinin-bm-tam-uyeligi-lehine-oy-kullanan-ulkeleri-protesto-edecek-1082984036.html
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in BM tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri 'protesto' edecek
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in BM tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri 'protesto' edecek
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısının lehine oy kullanan... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T00:03+0300
2024-04-21T00:03+0300
2024-04-21T00:03+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil dışişleri bakanlığı
israel katz
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bmgk
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Israel Katz’ın talimatı üzerine BMGK oylamasında Filistin'in BM'ye tam üyeliğine evet oyu kullanan ülkelerin İsrail’deki büyükelçilerinin yarın bakanlığa çağrılacağı belirtildi.Açıklamada Fransa, Japonya, Güney Kore, Malta, Slovakya ve Ekvador büyükelçilerinin yarın bir diplomatik girişim için çağrılacağı ve 'güçlü bir protesto' sunulacağı kaydedildi.Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.ABD'nin 'hayır' oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre 'çekimser', Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya 'evet' oyu vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cin-disisleri-bakani-yi-abd-tarihe-utanc-verici-bir-kayit-daha-birakti-1082979879.html
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israil, israil dışişleri bakanlığı, israel katz, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, tam üyelik
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in BM tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri 'protesto' edecek
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısının lehine oy kullanan ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa davet edilip protesto edileceğini açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Israel Katz’ın talimatı üzerine BMGK oylamasında Filistin'in BM'ye tam üyeliğine evet oyu kullanan ülkelerin İsrail’deki büyükelçilerinin yarın bakanlığa çağrılacağı belirtildi.
Açıklamada Fransa, Japonya, Güney Kore, Malta, Slovakya ve Ekvador büyükelçilerinin yarın bir diplomatik girişim için çağrılacağı ve 'güçlü bir protesto' sunulacağı kaydedildi.
Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.
ABD'nin 'hayır' oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre 'çekimser', Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya 'evet' oyu vermişti.