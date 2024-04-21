https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/israil-disisleri-bakanligi-filistinin-bm-tam-uyeligi-lehine-oy-kullanan-ulkeleri-protesto-edecek-1082984036.html

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in BM tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri 'protesto' edecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in BM tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri 'protesto' edecek

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısının lehine oy kullanan... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T00:03+0300

2024-04-21T00:03+0300

2024-04-21T00:03+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil dışişleri bakanlığı

israel katz

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Israel Katz’ın talimatı üzerine BMGK oylamasında Filistin'in BM'ye tam üyeliğine evet oyu kullanan ülkelerin İsrail’deki büyükelçilerinin yarın bakanlığa çağrılacağı belirtildi.Açıklamada Fransa, Japonya, Güney Kore, Malta, Slovakya ve Ekvador büyükelçilerinin yarın bir diplomatik girişim için çağrılacağı ve 'güçlü bir protesto' sunulacağı kaydedildi.Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.ABD'nin 'hayır' oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre 'çekimser', Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya 'evet' oyu vermişti.

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