https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/hastane-tuvaletindeki-cantadan-gizli-kamere-cikti-yaklasik-3-4-yildir-yaptigini-itiraf-etti-1082988705.html
Hastane tuvaletindeki çantadan gizli kamere çıktı: Yaklaşık 3-4 yıldır yaptığını itiraf etti
Hastane tuvaletindeki çantadan gizli kamere çıktı: Yaklaşık 3-4 yıldır yaptığını itiraf etti
Sputnik Türkiye
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde bırakılan çantada gizli kamera düzeneği bulundu. Yapılan araştırma sonucu gözaltına alınan şahıs... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T11:27+0300
2024-04-21T11:27+0300
2024-04-21T13:43+0300
türkiye
hastane
tuvalet
gizli kamera
çanta
bandırma
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir hemşirenin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark edip durumu polise ihbar etmesi sonucu çantada gizli kamera düzeneği olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, içinde gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan kişinin kimlik tespitini yaptı. Başlatılan soruşturma kapsamında çantanın sahibinin bedensel engelli 52 yaşındaki T.Ö. olduğu belirlendi. Hastaneye tekerlekli sandalyeyle sık sık gelen T.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.T.Ö. sorgusunda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanmak suretiyle oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf etti. Sorgusunda bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu beyan eden T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/yevmiyenin-bin-500-liranin-oldugu-hatayda-isci-sikintisi-yetisemiyoruz-1082988045.html
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hastane, tuvalet, gizli kamera, çanta, bandırma
hastane, tuvalet, gizli kamera, çanta, bandırma
Hastane tuvaletindeki çantadan gizli kamere çıktı: Yaklaşık 3-4 yıldır yaptığını itiraf etti
11:27 21.04.2024 (güncellendi: 13:43 21.04.2024)
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde bırakılan çantada gizli kamera düzeneği bulundu. Yapılan araştırma sonucu gözaltına alınan şahıs hastaneye sağlık kontrolleri için sıkça geldiğini söyleyerek, yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf etti.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir hemşirenin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark edip durumu polise ihbar etmesi sonucu çantada gizli kamera düzeneği olduğu ortaya çıktı.
Polis ekipleri, içinde gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan kişinin kimlik tespitini yaptı. Başlatılan soruşturma kapsamında çantanın sahibinin bedensel engelli 52 yaşındaki T.Ö. olduğu belirlendi. Hastaneye tekerlekli sandalyeyle sık sık gelen T.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.
T.Ö. sorgusunda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanmak suretiyle oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf etti.
Sorgusunda bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu beyan eden T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.