https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/hastane-tuvaletindeki-cantadan-gizli-kamere-cikti-yaklasik-3-4-yildir-yaptigini-itiraf-etti-1082988705.html

Hastane tuvaletindeki çantadan gizli kamere çıktı: Yaklaşık 3-4 yıldır yaptığını itiraf etti

Hastane tuvaletindeki çantadan gizli kamere çıktı: Yaklaşık 3-4 yıldır yaptığını itiraf etti

Sputnik Türkiye

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde bırakılan çantada gizli kamera düzeneği bulundu. Yapılan araştırma sonucu gözaltına alınan şahıs... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T11:27+0300

2024-04-21T11:27+0300

2024-04-21T13:43+0300

türkiye

hastane

tuvalet

gizli kamera

çanta

bandırma

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir hemşirenin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark edip durumu polise ihbar etmesi sonucu çantada gizli kamera düzeneği olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, içinde gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan kişinin kimlik tespitini yaptı. Başlatılan soruşturma kapsamında çantanın sahibinin bedensel engelli 52 yaşındaki T.Ö. olduğu belirlendi. Hastaneye tekerlekli sandalyeyle sık sık gelen T.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.T.Ö. sorgusunda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanmak suretiyle oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf etti. Sorgusunda bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu beyan eden T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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hastane, tuvalet, gizli kamera, çanta, bandırma