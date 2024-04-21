https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/yevmiyenin-bin-500-liranin-oldugu-hatayda-isci-sikintisi-yetisemiyoruz-1082988045.html

Hatay'da işçi sıkıntısı: 'Yevmiyeler bin 500 TL’yi buldu'

Hatay'da işçi sıkıntısı: 'Yevmiyeler bin 500 TL’yi buldu'

Sputnik Türkiye

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Hatay'da inşaat sektöründe yaşanan yoğunluk nedeniyle kalıp ustaları işlere yetişemiyor. Yevmiyenin bin 500... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T11:04+0300

2024-04-21T11:04+0300

2024-04-21T11:15+0300

türkiye

hatay

işçi

usta

deprem

yevmiye

inşaat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082988117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c43fabd15baedb0a4d553800fd8495b.jpg

Yeni bir kentin kurulduğu Hatay’da inşaat sektöründe kalıp ustalarının yevmiyeleri ortalama bin 500 TL’yi bulmuş durumda. İnşaat ustalarının ve inşaat sektörünün en büyük sorunuysa alttan yetişen çırak olmaması ve yeteri kadar eleman bulunamaması. İnşaat ustaları, iş sorunu yaşayan ustalara 'Hatay’a gelip çalışabilirsiniz' çağrısında bulunuyor.Kalıp ustası Ahmet Turunç, işlerinin oldukça yoğun olduğunu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca yoğunluğun devam edeceğini belirterek, “Bayağı yoğunuz, işçi bulma sıkıntımız var. Elimizden geldiği kadar güzel Hatay’ımızı inşa etmeye çalışacağız. İşimizin ağır olduğu için kimse bu işe el atmıyor. Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek gibi ama gerçekten çok yorulduk. Bir kalıpçının yevmiyesi Hatay’da ortalama bin 500 TL keşke böyle bir afet olmasaydı da böyle bir yoğunluk olmasaydı” dedi. Kalıp ustası Mecit Özçelik ise yevmiyelerin ortalama bin 500 TL’yi bulduğunu belirterek diğer illerde iş bulmakta sorun yaşayanlara 'Hatay’a gelin' çağrısında bulundu. Özçelik, “Depremin ardından iş yoğunluğu çok var Hatay’da. Bu yoğunluğa yetişemiyoruz. Kalıp ustasının yevmiyesi bin 500 TL yevmiye alıyor Hatay’da. Alttan yetişen eleman yok, bölgede iş sahası da var. Gelmek isteyenler diğer illerden gelip çalışabilirler” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/narkocelik-13-operasyonlarinda-451-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-194-kisi-yakalandi-1082985862.html

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, işçi, usta, deprem, yevmiye, inşaat