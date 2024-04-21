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Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan naklen yayınlanacak.Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.Ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.Galibiyet halinde ligde üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacakGalatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak.Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.Süper Lig'de 20 maçtır yenilmiyorSarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Evinde bu sezon 16'da 16 yaptıGalatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.Sahasında 33 maçtır kaybetmiyorGalatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.Pendikspor son 8 maçının sadece birini kazandıSiltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi.Geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 8 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.Öte yandan Pendikspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini, 11. haftada İstanbulspor'u 4-2 yenerek almıştı.EksiklerEv sahibi Galatasaray'da eksik bulunmuyor. Pendikspor'da ise kırmızı kart cezası bulunan Welinton'un yanı sıra sakatlıkları süren Serkan Asan ile Berkay Sülüngöz forma giyemeyecek.İlk 11'lerGalatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
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gaşatasaray pendikspor maçı,galatasaray 11'i,galatasaray maçı
gaşatasaray pendikspor maçı,galatasaray 11'i,galatasaray maçı

Galatasaray'ın Pendikspor maçı 11'i belli oldu

18:06 21.04.2024
© AA / Mustafa ÇiftçiGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan naklen yayınlanacak.
Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

Galibiyet halinde ligde üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak

Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.
Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

Süper Lig'de 20 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Evinde bu sezon 16'da 16 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.
RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sahasında 33 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Pendikspor son 8 maçının sadece birini kazandı

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi.
Geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 8 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Öte yandan Pendikspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini, 11. haftada İstanbulspor'u 4-2 yenerek almıştı.

Eksikler

Ev sahibi Galatasaray'da eksik bulunmuyor. Pendikspor'da ise kırmızı kart cezası bulunan Welinton'un yanı sıra sakatlıkları süren Serkan Asan ile Berkay Sülüngöz forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
VAR hakemi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
SPOR
Alanyaspor - Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi açıklandı
15 Nisan, 12:57
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