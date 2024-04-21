https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/filistin-abdnin-israile-verdigi-destek-tehlikeyi-tirmandiriyor-1082985688.html
Filistin: ABD’nin İsrail’e verdiği destek tehlikeyi tırmandırıyor
Filistin: ABD’nin İsrail’e verdiği destek tehlikeyi tırmandırıyor
Sputnik Türkiye
Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD’nin İsrail’e verdiği güvenlik desteğinin, tehlikeyi tırmandırarak savaşın... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T09:08+0300
2024-04-21T09:08+0300
2024-04-21T09:10+0300
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ABD Temsilciler Meclisinin İsrail’e 26 milyar dolar değerinde askeri yardım sağlanmasına ilişkin Filistin haber ajansı WAFA’ya değerlendirmede bulunan Filistin Devleti Başkanlık Sözcüsü Rudeyne, “ABD’nin İsrail’e verdiği güvenlik desteği Filistin halkına yönelik bir saldırı ve tehlikeyi tırmandıran bir gelişme. Bu adım, İsrail’e savaşı tüm bölge ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmesi için yeşil ışık yaktı” ifadelerini kulandı.Bölgede ve dünyada istikrara giden yolun Filistin’de istikrarın sağlanmasından geçtiğini vurgulayan Rudeyne, ABD’nin Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrar için İsrail’e verdiği desteği kınadı.ABD’nin Gazze Şeridi’nde 'Filistin halkına yönelik işlenen tüm suçların sorumlusu işgalci devletin aşırı sağcı hükümetine' destek verdiğini belirten Rudeyne, şunları kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardımda bulunmasının küresel krizleri derinleştireceğini, Kiev'e yapılan yardımın ise terörist faaliyetlere doğrudan sponsorluk anlamına geldiğini söylemişti.ABD Kongre’sinde İsrail'e destek paketiABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna ve İsrail'e ayrı ayrı yardım yapılmasını öngören birbirinden bağımsız tasarılar hazırladıklarını duyururken, ABD Başkanı Joe Biden'dan 18 Nisan’da tasarılara destek gelmişti.Johnson, biri İsrail, diğeri Ukrayna ve diğeri de Tayvan'la ilgili yardımları içeren 3 ayrı tasarıyla ilgili detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre, İsrail'e 26 milyar dolarlık yeni bir destek paketi hazırlanmıştı.Cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nde görüşülen ve 122 ret oyuna karşılık 311 evet oyuyla kabul edilen tasarıya göre İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.
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Filistin: ABD’nin İsrail’e verdiği destek tehlikeyi tırmandırıyor
09:08 21.04.2024 (güncellendi: 09:10 21.04.2024)
Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD’nin İsrail’e verdiği güvenlik desteğinin, tehlikeyi tırmandırarak savaşın kapsamının genişletilmesine yeşil ışık yaktığını vurguladı.
ABD Temsilciler Meclisinin İsrail’e 26 milyar dolar değerinde askeri yardım sağlanmasına ilişkin Filistin haber ajansı WAFA’ya değerlendirmede bulunan Filistin Devleti Başkanlık Sözcüsü Rudeyne, “ABD’nin İsrail’e verdiği güvenlik desteği Filistin halkına yönelik bir saldırı ve tehlikeyi tırmandıran bir gelişme. Bu adım, İsrail’e savaşı tüm bölge ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmesi için yeşil ışık yaktı” ifadelerini kulandı.
Bölgede ve dünyada istikrara giden yolun Filistin’de istikrarın sağlanmasından geçtiğini vurgulayan Rudeyne, ABD’nin Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrar için İsrail’e verdiği desteği kınadı.
ABD’nin Gazze Şeridi’nde 'Filistin halkına yönelik işlenen tüm suçların sorumlusu işgalci devletin aşırı sağcı hükümetine' destek verdiğini belirten Rudeyne, şunları kaydetti:
ABD, İsrail’e destek verirken, Batı Şeria’daki saldırılar üçüncü gününde devam ediyor. Alt yapının tamamen yok edildiği Tulkarm’da 13’ten fazla vatandaş öldürüldü. ABD bu saldırıları yapan işgalciye destek verirken, Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlara desteğini durdurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardımda bulunmasının küresel krizleri derinleştireceğini, Kiev'e yapılan yardımın ise terörist faaliyetlere doğrudan sponsorluk anlamına geldiğini söylemişti.
ABD Kongre’sinde İsrail'e destek paketi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna ve İsrail'e ayrı ayrı yardım yapılmasını öngören birbirinden bağımsız tasarılar hazırladıklarını duyururken, ABD Başkanı Joe Biden'dan 18 Nisan’da tasarılara destek gelmişti.
Johnson, biri İsrail, diğeri Ukrayna ve diğeri de Tayvan'la ilgili yardımları içeren 3 ayrı tasarıyla ilgili detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre, İsrail'e 26 milyar dolarlık yeni bir destek paketi hazırlanmıştı.
Cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nde görüşülen ve 122 ret oyuna karşılık 311 evet oyuyla kabul edilen tasarıya göre İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.