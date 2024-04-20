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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/israil-basbakani-netanyahudan-abdye-yardim-tesekkuru-1082983645.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye 'yardım' teşekkürü
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye 'yardım' teşekkürü
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edildi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T23:16+0300
2024-04-20T23:16+0300
israil- filistin çatışması
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benyamin netanyahu
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abd temsilciler meclisi
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ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edildi.Temsilciler Meclisinden geçen 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.'Teşekkürler Amerika!'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'e askeri yardım sağlayacak tasarıyı kabul eden ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti.Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Kongresi, İsrail'e iki partinin de güçlü desteğini gösteren ve Batı medeniyetini savunan çok takdir edilen bir yardım tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Teşekkürler dostlar, teşekkürler Amerika!" cümlelerine yer verdi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yardıma ilişkin açıklamasında, "İsrail, İran dahil 7 farklı cepheden gelen tehditlerle karşı karşıyayken ABD İsrail'in yanındadır. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'e İsrail için kritik olan yardımın Temsilciler Meclisi'nden geçirilmesinde gösterdikleri cesur liderlik için teşekkür ederiz. Başkan Joe Biden ve ABD Yönetimine İsrail'e olan sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.'İsrail güçlü olduğunda ABD daha güvenli olur'İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise yardım kararının ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanması vesilesiyle, "Tüm İsrail halkı adına ABD Kongresi'ne, Başkan Biden'a, Sözcü Johnson ve Temsilci Jeffries'e ve tüm Amerikan halkına en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi iletiyorum. Geçen yaz Kongre'nin ortak oturumunda da ifade ettiğim gibi: ABD güçlü olduğunda İsrail de güçlü olur; İsrail güçlü olduğunda ABD de daha güvenli olur. İsrail'e yönelik iki partili ezici destek, İsrail'in Amerika'dan, Amerika'nın da İsrail'den daha yakın bir müttefiki olmadığı gerçeğinin çarpıcı bir kanıtıdır" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rusya-disisleri-bakanligi-abdnin-ukrayna-israil-ve-tayvana-yardimi-krizi-daha-da-derinlestirecek-1082983398.html
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israil, benyamin netanyahu, yoav gallant, isaac herzog, abd, abd temsilciler meclisi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye 'yardım' teşekkürü

23:16 20.04.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edildi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edildi.
Temsilciler Meclisinden geçen 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.
İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

'Teşekkürler Amerika!'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'e askeri yardım sağlayacak tasarıyı kabul eden ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti.
Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Kongresi, İsrail'e iki partinin de güçlü desteğini gösteren ve Batı medeniyetini savunan çok takdir edilen bir yardım tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Teşekkürler dostlar, teşekkürler Amerika!" cümlelerine yer verdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yardıma ilişkin açıklamasında, "İsrail, İran dahil 7 farklı cepheden gelen tehditlerle karşı karşıyayken ABD İsrail'in yanındadır. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'e İsrail için kritik olan yardımın Temsilciler Meclisi'nden geçirilmesinde gösterdikleri cesur liderlik için teşekkür ederiz. Başkan Joe Biden ve ABD Yönetimine İsrail'e olan sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

'İsrail güçlü olduğunda ABD daha güvenli olur'

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise yardım kararının ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanması vesilesiyle, "Tüm İsrail halkı adına ABD Kongresi'ne, Başkan Biden'a, Sözcü Johnson ve Temsilci Jeffries'e ve tüm Amerikan halkına en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi iletiyorum. Geçen yaz Kongre'nin ortak oturumunda da ifade ettiğim gibi: ABD güçlü olduğunda İsrail de güçlü olur; İsrail güçlü olduğunda ABD de daha güvenli olur. İsrail'e yönelik iki partili ezici destek, İsrail'in Amerika'dan, Amerika'nın da İsrail'den daha yakın bir müttefiki olmadığı gerçeğinin çarpıcı bir kanıtıdır" açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımı krizi daha da derinleştirecek
22:28
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