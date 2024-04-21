https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/abdli-senator-ukraynaya-askeri-teslimatlara-onumuzdeki-hafta-sonuna-kadar-yeniden-baslanabilecek-1083001434.html
ABD’li senatör: Ukrayna’ya askeri teslimatlara önümüzdeki hafta sonuna kadar yeniden başlanabilecek
ABD’li senatör: Ukrayna’ya askeri teslimatlara önümüzdeki hafta sonuna kadar yeniden başlanabilecek
Sputnik Türkiye
Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner, ABD'nin önümüzdeki hafta sonuna kadar Ukrayna'ya askeri teslimatlara yeniden başlayabileceğini belirtti. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T19:53+0300
2024-04-21T19:53+0300
2024-04-21T19:53+0300
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Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner, CBS televizyonuna demecinde ABD’nin ATACMS taktik füzelerini de içerecek olan askeri teslimatlara önümüzdeki hafta sonuna kadar yeniden başlatabileceğini söyledi.Senatörlerin 23-24 Nisan’da Kiev yetkililerine 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını onaylayıp ABD Başkanı Joe Biden’a imzaya sunacaklarını öngören Warner, “Başkan imzaladığı zaman bu malzemelerin hafta sonuna kadar yola çıkmasını umarım” diye konuştu.Warner, Ukrayna’ya yapılacak teslimatların uzun menzilli silahları içerip içermeyeceği sorusuna ise ‘evet’ yanıtını vererek, Amerikan yönetiminin son iki aydır ATACMS füzelerinin teslimine hazırlandığını ve söz konusu maddelerin bir gün önce onaylanan belgede yer aldığını ifade etti.Cumartesi günü ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edilmişti.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği başarısız savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/abd-basinindan-itiraf-yeni-yardimlar-ukraynanin-durumunu-degistirmez-1082988559.html
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abd, senato, senato istihbarat komisyonu, mark warner, cbs, cbs news, atacms füzeleri, ukrayna
abd, senato, senato istihbarat komisyonu, mark warner, cbs, cbs news, atacms füzeleri, ukrayna
ABD’li senatör: Ukrayna’ya askeri teslimatlara önümüzdeki hafta sonuna kadar yeniden başlanabilecek
Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner, ABD'nin önümüzdeki hafta sonuna kadar Ukrayna'ya askeri teslimatlara yeniden başlayabileceğini belirtti.
Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner, CBS televizyonuna demecinde ABD’nin ATACMS taktik füzelerini de içerecek olan askeri teslimatlara önümüzdeki hafta sonuna kadar yeniden başlatabileceğini söyledi.
Senatörlerin 23-24 Nisan’da Kiev yetkililerine 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını onaylayıp ABD Başkanı Joe Biden’a imzaya sunacaklarını öngören Warner, “Başkan imzaladığı zaman bu malzemelerin hafta sonuna kadar yola çıkmasını umarım” diye konuştu.
Warner, Ukrayna’ya yapılacak teslimatların uzun menzilli silahları içerip içermeyeceği sorusuna ise ‘evet’ yanıtını vererek, Amerikan yönetiminin son iki aydır ATACMS füzelerinin teslimine hazırlandığını ve söz konusu maddelerin bir gün önce onaylanan belgede yer aldığını ifade etti.
Cumartesi günü ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edilmişti.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği başarısız savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.
Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi.