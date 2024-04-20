https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turkiyenin-moskova-buyukelciligi-23-nisan-dolayisiyla-atolye-calismasi-duzenledi-1082982423.html
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Nisan dolayısıyla atölye çalışması düzenledi
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Nisan dolayısıyla atölye çalışması düzenledi
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Kendime Bir Hediye' temalı yaratıcı sanat atölye çalışması... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T21:21+0300
2024-04-20T21:21+0300
2024-04-20T21:24+0300
türkiye
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
tanju bilgiç
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
rusya
atölye
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Moskova’da GES-2 Kültür Evi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı Yegor Elatomtsev'in hazırladığı atölye çalışmasına Türk ve Rus çocuklar katıldı.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, çocukların çalışmalarını takip etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhuna uygun hazırlanan etkinlikte çocukların yaratıcılıklarını keşfetmeleri, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinin sınırsız yolunun bulunduğunu görmeleri hedeflendi.Atölye çalışması, çocukların ailelerinden de büyük ilgi gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/turkiyenin-moskova-buyukelciliginde-ramazan-bayrami-toreni-duzenlendi-1082649032.html
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türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, rusya, atölye
türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, rusya, atölye
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Nisan dolayısıyla atölye çalışması düzenledi
21:21 20.04.2024 (güncellendi: 21:24 20.04.2024)
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Kendime Bir Hediye' temalı yaratıcı sanat atölye çalışması düzenledi.
Moskova’da GES-2 Kültür Evi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı Yegor Elatomtsev'in hazırladığı atölye çalışmasına Türk ve Rus çocuklar katıldı.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, çocukların çalışmalarını takip etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhuna uygun hazırlanan etkinlikte çocukların yaratıcılıklarını keşfetmeleri, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinin sınırsız yolunun bulunduğunu görmeleri hedeflendi.
Atölye çalışması, çocukların ailelerinden de büyük ilgi gördü.