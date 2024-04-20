https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turkiyenin-moskova-buyukelciligi-23-nisan-dolayisiyla-atolye-calismasi-duzenledi-1082982423.html

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Nisan dolayısıyla atölye çalışması düzenledi

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Nisan dolayısıyla atölye çalışması düzenledi

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Kendime Bir Hediye' temalı yaratıcı sanat atölye çalışması... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T21:21+0300

2024-04-20T21:21+0300

2024-04-20T21:24+0300

türkiye

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

tanju bilgiç

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

rusya

atölye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081808525_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_2d6b57f3b7e5f755b37b03e8edb48f78.jpg

Moskova’da GES-2 Kültür Evi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı Yegor Elatomtsev'in hazırladığı atölye çalışmasına Türk ve Rus çocuklar katıldı.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, çocukların çalışmalarını takip etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhuna uygun hazırlanan etkinlikte çocukların yaratıcılıklarını keşfetmeleri, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinin sınırsız yolunun bulunduğunu görmeleri hedeflendi.Atölye çalışması, çocukların ailelerinden de büyük ilgi gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/turkiyenin-moskova-buyukelciliginde-ramazan-bayrami-toreni-duzenlendi-1082649032.html

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, rusya, atölye