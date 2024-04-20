https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/yenibosna-metro-istasyonunu-yagmur-sonrasi-su-basti-1082980779.html

Yenibosna metro istasyonunu yağmur sonrası su bastı

Yenibosna metro istasyonunu yağmur sonrası su bastı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Yenibosna metro istasyonunu su bastı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T19:30+0300

2024-04-20T19:30+0300

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türkiye

istanbul

yenibosna

su baskını

yağmur

şiddetli yağış

metro

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M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna istasyonunda, yağışın etkisiyle tavandan sular akmaya başladı.İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.Yolcular kaygan zeminde yürümekte güçlük çekerken, görevlilerin suyu tahliye etme çalışması devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/nisan-ayinda-boluda-lapa-lapa-kar-yagdi-1082977964.html

türkiye

istanbul

yenibosna

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Sputnik Türkiye

istanbul, yenibosna, su baskını, yağmur, şiddetli yağış, metro