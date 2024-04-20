https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/yenibosna-metro-istasyonunu-yagmur-sonrasi-su-basti-1082980779.html
Yenibosna metro istasyonunu yağmur sonrası su bastı
Yenibosna metro istasyonunu yağmur sonrası su bastı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Yenibosna metro istasyonunu su bastı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T19:30+0300
2024-04-20T19:30+0300
2024-04-20T19:33+0300
türkiye
istanbul
yenibosna
su baskını
yağmur
şiddetli yağış
metro
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M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna istasyonunda, yağışın etkisiyle tavandan sular akmaya başladı.İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.Yolcular kaygan zeminde yürümekte güçlük çekerken, görevlilerin suyu tahliye etme çalışması devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/nisan-ayinda-boluda-lapa-lapa-kar-yagdi-1082977964.html
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istanbul, yenibosna, su baskını, yağmur, şiddetli yağış, metro
istanbul, yenibosna, su baskını, yağmur, şiddetli yağış, metro
Yenibosna metro istasyonunu yağmur sonrası su bastı
19:30 20.04.2024 (güncellendi: 19:33 20.04.2024)
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Yenibosna metro istasyonunu su bastı.
M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna istasyonunda, yağışın etkisiyle tavandan sular akmaya başladı.
İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.
Yolcular kaygan zeminde yürümekte güçlük çekerken, görevlilerin suyu tahliye etme çalışması devam ediyor.