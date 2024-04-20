https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/nisan-ayinda-boluda-lapa-lapa-kar-yagdi-1082977964.html
Nisan ayında Bolu'da lapa lapa kar yağdı
Nisan ayında Bolu'da lapa lapa kar yağdı
Sputnik Türkiye
Bolu’da öğle saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T17:54+0300
2024-04-20T17:54+0300
2024-04-20T17:54+0300
yaşam
bolu
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nisan
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Bolu’da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yağmur yağışı etkili oldu. Kent genelinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi.Bolu’nun en yüksek dağlarından Köroğlu Dağları’nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/meteorolojiden-43-kent-icin-sari-kodlu-uyari-bugun-hava-nasil-olacak-1082964638.html
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bolu, kar, nisan
Nisan ayında Bolu'da lapa lapa kar yağdı
Bolu’da öğle saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi.
Bolu’da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yağmur yağışı etkili oldu. Kent genelinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi.
Bolu’nun en yüksek dağlarından Köroğlu Dağları’nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.
Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.