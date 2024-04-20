https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/uzaya-cikan-ilk-suriyeli-astronot-muhammed-faris-turkiyede-hayatini-kaybetti-1082967442.html

Uzaya çıkan ilk Suriyeli kozmonot Muhammed Faris, Türkiye'de hayatını kaybetti

Uzaya çıkan ilk Suriyeli kozmonot Muhammed Faris, Türkiye'de hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Uzaya giden ilk Suriyeli ve 2. Arap olma unvanına sahip Tümgeneral Muhammed Faris'in Gaziantep'te bir hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T12:41+0300

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kozmonot

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73 yaşındaki Suriyeli kozmonot Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiği duyuruldu.Faris'in yakınları, merhumun, ramazan ayı sonlarında kalp krizi geçirdiğini ifade etti.Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzaya gidip gelmesinden sonra ülkesinde kahraman gibi karşılanmış ve Suriye’de bulunan üniversitelerde 10 yıl kadar ders vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210211/suriyenin-ilk-kozmonotu-faris-milli-uzay-programindan-dolayi-mutluyum-ayda-ayagi-olmayanin-1043787482.html

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