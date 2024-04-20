https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/umraniyede-frenleri-tutmayan-ve-kontrolden-cikan-otomobil-park-halindeki-14-araca-carpti-1082968896.html

Ümraniye'de frenleri tutmayan ve kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarptı

Ümraniye'de frenleri tutmayan ve kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarptı

Sputnik Türkiye

İstanbul Ümraniye'de frenleri tutmaması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarparak durdu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T13:46+0300

2024-04-20T13:46+0300

2024-04-20T13:46+0300

yaşam

otomobil

ümraniye

araç

kaza

istanbul

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Dün gece Ümraniye Armağanevler Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana gelen olayda frenleri tutmayan ticari araç, seyir halindeyken SUV bir araca çarptı.Çarpışma sonucu lastiği fırlayan ticari araç hızını alamayıp 14 araca çarparak durabildi.Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydan geldi.Kazayı yapan sürücünün araçtan indikten sonra şok halinde olduğunu gören kişilerin araması sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Maddi hasar meydana gelen bazı araçlar çekici yardımıyla götürülürken, kaza sonrası cadde polis kontrolünde trafiğe açıldı.Öte yandan kaza sonrası sürücü ifade için karakola götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/otomobile-sizan-fare-8-bin-liralik-zarara-neden-oldu-1082937469.html

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otomobil, ümraniye, araç, kaza, istanbul