https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/umraniyede-frenleri-tutmayan-ve-kontrolden-cikan-otomobil-park-halindeki-14-araca-carpti-1082968896.html
Ümraniye'de frenleri tutmayan ve kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarptı
Ümraniye'de frenleri tutmayan ve kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarptı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ümraniye'de frenleri tutmaması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarparak durdu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T13:46+0300
2024-04-20T13:46+0300
2024-04-20T13:46+0300
yaşam
otomobil
ümraniye
araç
kaza
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082968965_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_8f12cd65a87e97a3b4f1b99f2bf658d4.jpg
Dün gece Ümraniye Armağanevler Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana gelen olayda frenleri tutmayan ticari araç, seyir halindeyken SUV bir araca çarptı.Çarpışma sonucu lastiği fırlayan ticari araç hızını alamayıp 14 araca çarparak durabildi.Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydan geldi.Kazayı yapan sürücünün araçtan indikten sonra şok halinde olduğunu gören kişilerin araması sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Maddi hasar meydana gelen bazı araçlar çekici yardımıyla götürülürken, kaza sonrası cadde polis kontrolünde trafiğe açıldı.Öte yandan kaza sonrası sürücü ifade için karakola götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/otomobile-sizan-fare-8-bin-liralik-zarara-neden-oldu-1082937469.html
ümraniye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082968965_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8ae64f2006f87fa91957e5e5d00d9c1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otomobil, ümraniye, araç, kaza, istanbul
otomobil, ümraniye, araç, kaza, istanbul
Ümraniye'de frenleri tutmayan ve kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarptı
İstanbul Ümraniye'de frenleri tutmaması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarparak durdu.
Dün gece Ümraniye Armağanevler Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana gelen olayda frenleri tutmayan ticari araç, seyir halindeyken SUV bir araca çarptı.
Çarpışma sonucu lastiği fırlayan ticari araç hızını alamayıp 14 araca çarparak durabildi.
Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydan geldi.
Kazayı yapan sürücünün araçtan indikten sonra şok halinde olduğunu gören kişilerin araması sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Maddi hasar meydana gelen bazı araçlar çekici yardımıyla götürülürken, kaza sonrası cadde polis kontrolünde trafiğe açıldı.
Öte yandan kaza sonrası sürücü ifade için karakola götürüldü.