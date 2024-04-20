https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-arjantinin-savunmasina-yatirim-yapacak-1082960980.html

ABD, Arjantin'in savunmasına yatırım yapacak

ABD, Arjantin'in savunmasına yatırım yapacak

Sputnik Türkiye

ABD savunmasını modernize etmek için Arjantin'e 'Yabancı Askeri Finansman' fonundan 40 milyon dolar hibe sağlayacağını açıkladı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T00:26+0300

2024-04-20T00:26+0300

2024-04-20T00:26+0300

dünya

arjantin

abd

güney amerika

savunma

hibe

yatırım

f-16

nato

javier milei

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ABD tarafından Arjantin'e yatırılacak olan yatırımın, Buenos Aires'in 'ABD'den savunma ürünleri, eğitim ve hizmet' satın almasına ve F-16 savaş uçaklarına yatırım yapmasına imkan sağlayacak 'stratejik ittifakı' mümkün kılacağı ifade edildi.ABD Büyükelçiliği tarafından teyit edilen bu yatırımın, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin son haftalarda öne çıkardığı iki ülke arasındaki 'stratejik ittifak' ile de uyumlu olduğu belirtildi.Büyükelçilik 'Yabancı Askeri Finansman'ın 'kilit ortaklar için ayrılmış bir güvenlik yardımı hibesi' olduğunu ve Arjantin'in 'ücretsiz yardım fonları aracılığıyla ABD'den savunma malzemeleri, eğitim ve hizmet satın almasına ve ABD kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği geliştirmesine' olanak sağlayacağını söyledi.Tebliğde ayrıca bu katkının 16 Nisan'da Kopenhag'da Arjantin Savunma Bakanı Luis Petri tarafından imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Danimarka'dan 24 adet F-16 savaş uçağı alımı için kullanılacağı belirtiliyor.Büyükelçilik, '2003 yılından bu yana Arjantin'in Washington'dan ilk kez 'Yabancı Askeri Finansman' fonu aldığını' kaydetti.ABD Büyükelçisi Marc Stanley Arjantin'in ABD için 'önemli bir ortak' olduğunu ve Güney Amerika ülkesinin askeri modernizasyon çabalarını desteklemeye devam etmekten 'gurur duyduğunu' söyledi. Stanley açıklamasında bu finansmanın Arjantin'in hava savunma kabiliyetlerini geliştireceğini dile getirdi.Beyaz Saray'a göre ise Buenos Aires tarafından satın alınan F-16'lar ülkenin 'topraklarını daha etkin bir şekilde savunmasına ve Amerika kıtasında barış ve istikrarı korumak için bölgesel ortaklarla işbirliği yapmasına' olanak tanıyacak.Arjantin Savunma Bakanı Luis Petri 18 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) karargahında, Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ile bir araya gelmişti.Petri açıklamasında, "Kuvvetlerimizi NATO standartlarına göre modernize etmemizi ve eğitmemizi sağlayacak bağlantıları yeniden kurmak için çalışmaya devam edeceğiz" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/milei-arjantinin-egemenligini-savunmanin-en-iyi-yolu-abd-ile-ittifakimizi-guclendirmektir-1082504398.html

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arjantin, abd, güney amerika, savunma, hibe, yatırım, f-16, nato, javier milei, mircea geoana