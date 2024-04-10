https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/turkiyenin-moskova-buyukelciliginde-ramazan-bayrami-toreni-duzenlendi-1082649032.html

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Moskova Büyükelçiliği'nde Ramazan Bayramı programı düzenlendi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T18:09+0300

2024-04-10T18:09+0300

2024-04-10T18:10+0300

türkiye

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

tanju bilgiç

ramazan bayramı

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in ev sahipliğinde büyükelçilikte bayramlaşma programı düzenlendi.Büyükelçi Bilgiç kentteki Türk toplumu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik çalışanlarının katıldığı programda herkesin bayramını kutladı.Bilgiç, "Türk toplumu olarak bize düşen görev, birbirimize daha fazla kenetlenmek, dayanışma içinde olmak ve yardımlaşmaktır. Bu çerçevede bayram kutlamaları sadece bir araya gelme vesilesi değil, bu bağları kuvvetlendirmeye vesile de oluyor" dedi.Bayramlaşmada konuklara, Türk mutfağından tatlılar ikram edildi.

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türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, ramazan bayramı