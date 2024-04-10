https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/turkiyenin-moskova-buyukelciliginde-ramazan-bayrami-toreni-duzenlendi-1082649032.html
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Moskova Büyükelçiliği'nde Ramazan Bayramı programı düzenlendi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T18:09+0300
2024-04-10T18:09+0300
2024-04-10T18:10+0300
türkiye
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
tanju bilgiç
ramazan bayramı
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in ev sahipliğinde büyükelçilikte bayramlaşma programı düzenlendi.Büyükelçi Bilgiç kentteki Türk toplumu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik çalışanlarının katıldığı programda herkesin bayramını kutladı.Bilgiç, "Türk toplumu olarak bize düşen görev, birbirimize daha fazla kenetlenmek, dayanışma içinde olmak ve yardımlaşmaktır. Bu çerçevede bayram kutlamaları sadece bir araya gelme vesilesi değil, bu bağları kuvvetlendirmeye vesile de oluyor" dedi.Bayramlaşmada konuklara, Türk mutfağından tatlılar ikram edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/turkiye-moskova-buyukelcisi-tanju-bilgic-teror-saldirisinin-yasandigi-yere-cicek-birakti--1082232303.html
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türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, ramazan bayramı
türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, ramazan bayramı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi
18:09 10.04.2024 (güncellendi: 18:10 10.04.2024)
Moskova Büyükelçiliği'nde Ramazan Bayramı programı düzenlendi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in ev sahipliğinde büyükelçilikte bayramlaşma programı düzenlendi.
Büyükelçi Bilgiç kentteki Türk toplumu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik çalışanlarının katıldığı programda herkesin bayramını kutladı.
Bilgiç, "Türk toplumu olarak bize düşen görev, birbirimize daha fazla kenetlenmek, dayanışma içinde olmak ve yardımlaşmaktır. Bu çerçevede bayram kutlamaları sadece bir araya gelme vesilesi değil, bu bağları kuvvetlendirmeye vesile de oluyor" dedi.
Bayramlaşmada konuklara, Türk mutfağından tatlılar ikram edildi.