https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turkiyenin-9-iyilik-gemisindeki-yardimlar-gazzeye-dogru-yola-cikti-1082979328.html
Türkiye'nin '9. İyilik Gemisi'ndeki yardımlar Gazze’ye doğru yola çıktı
Türkiye'nin '9. İyilik Gemisi'ndeki yardımlar Gazze’ye doğru yola çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin ilk kısmını taşıyan tırlar Mısır’dan Gazze’ye hareket etti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T18:43+0300
2024-04-20T18:43+0300
2024-04-20T18:43+0300
türkiye
filistin kızılayı
gazze
yardım gemisi
türkiye
refah sınır kapısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082979663_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_1cb0ceae661f78be7721a43c2590f3a8.jpg
Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç malzemesinin İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırılması için hummalı çalışma sürüyor.Mersin'de yüklenen yardımlarla 16 Nisan'da yola çıktıktan sonra dün Gazze'ye yakın konumdaki El-Ariş Limanı'na yanaşan "9. İyilik Gemisi"nde tahliye öncesi hazırlıklar tamamlandı.Gemiye yanaşan vinçle rıhtıma indirilen 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzemenin bir kısmı tırlara yüklendi.İşlemi tamamlanan ilk tırlar Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.Yardımlar, gümrükteki işlemlerden sonra Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine götürülmesi için Filistin Kızılayı'na teslim edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/new-york-timestan-calisanlarina-gazzesansuru-1082868056.html
türkiye
gazze
refah sınır kapısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082979663_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_cd5329ecd6f4ad953e7ac7af1df212b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin kızılayı, gazze, yardım gemisi, türkiye, refah sınır kapısı
filistin kızılayı, gazze, yardım gemisi, türkiye, refah sınır kapısı
Türkiye'nin '9. İyilik Gemisi'ndeki yardımlar Gazze’ye doğru yola çıktı
Türkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin ilk kısmını taşıyan tırlar Mısır’dan Gazze’ye hareket etti.
Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç malzemesinin İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırılması için hummalı çalışma sürüyor.
Mersin'de yüklenen yardımlarla 16 Nisan'da yola çıktıktan sonra dün Gazze'ye yakın konumdaki El-Ariş Limanı'na yanaşan "9. İyilik Gemisi"nde tahliye öncesi hazırlıklar tamamlandı.
Gemiye yanaşan vinçle rıhtıma indirilen 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzemenin bir kısmı tırlara yüklendi.
İşlemi tamamlanan ilk tırlar Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.
Yardımlar, gümrükteki işlemlerden sonra Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine götürülmesi için Filistin Kızılayı'na teslim edilecek.