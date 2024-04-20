https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turkiyenin-9-iyilik-gemisindeki-yardimlar-gazzeye-dogru-yola-cikti-1082979328.html

Türkiye'nin '9. İyilik Gemisi'ndeki yardımlar Gazze’ye doğru yola çıktı

Türkiye'nin '9. İyilik Gemisi'ndeki yardımlar Gazze’ye doğru yola çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin ilk kısmını taşıyan tırlar Mısır’dan Gazze’ye hareket etti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T18:43+0300

2024-04-20T18:43+0300

2024-04-20T18:43+0300

türkiye

filistin kızılayı

gazze

yardım gemisi

türkiye

refah sınır kapısı

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Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç malzemesinin İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırılması için hummalı çalışma sürüyor.Mersin'de yüklenen yardımlarla 16 Nisan'da yola çıktıktan sonra dün Gazze'ye yakın konumdaki El-Ariş Limanı'na yanaşan "9. İyilik Gemisi"nde tahliye öncesi hazırlıklar tamamlandı.Gemiye yanaşan vinçle rıhtıma indirilen 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzemenin bir kısmı tırlara yüklendi.İşlemi tamamlanan ilk tırlar Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.Yardımlar, gümrükteki işlemlerden sonra Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine götürülmesi için Filistin Kızılayı'na teslim edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/new-york-timestan-calisanlarina-gazzesansuru-1082868056.html

türkiye

gazze

refah sınır kapısı

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filistin kızılayı, gazze, yardım gemisi, türkiye, refah sınır kapısı