https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turk-disislerinden-azerbaycan-ermenistan-anlasmasina-yonelik-aciklama-memnuniyetle-karsiliyoruz-1082981207.html
Türk Dışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına yönelik açıklama: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
Türk Dışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına yönelik açıklama: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Bakü ve Erivan arasında sınırların belirlenmesine yönelik anlaşmasının memnuniyetle... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T19:49+0300
2024-04-20T19:49+0300
2024-04-20T19:49+0300
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
azerbaycan
ermenistan
sınır
bakü
erivan
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan sınırların belirlenmesine yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/azerbaycan-ve-ermenistan-sinirinin-belirlenmesine-baslandi-4-koy-iade-edildi-1082952773.html
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türkiye dışişleri bakanlığı, azerbaycan, ermenistan, sınır, bakü, erivan
türkiye dışişleri bakanlığı, azerbaycan, ermenistan, sınır, bakü, erivan
Türk Dışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına yönelik açıklama: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Bakü ve Erivan arasında sınırların belirlenmesine yönelik anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan sınırların belirlenmesine yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Azerbaycan-Ermenistan Sınır Delimitasyon Komisyonu’nun 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, 30 yıldır işgal altında bulunan dört köyün Azerbaycan’a iadesi ve delimitasyon çalışmalarının devamı konusunda varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.
Doğrudan görüşmeler aracılığıyla kaydedilen bu olumlu gelişme, nihai barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli bir adımdır.