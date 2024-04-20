TCMB ile Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı
10:19 20.04.2024 (güncellendi: 11:41 20.04.2024)
© Merkez BankasıBaşkan Fatih Karahan ile Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Vaşington şehrinde Mutabakat Zaptına imza atılmıştır.
© Merkez Bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile iki ülkenin merkez bankası arasında, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır: https://t.co/D9B1xceULS pic.twitter.com/JzBDEhQnkJ— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 20, 2024
TCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
TCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki mutabakat zaptına da Fatih Karahan ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.
Anlaşmalar kapsamında, işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır: https://t.co/C4zVJOkc7M pic.twitter.com/lz50XenCBT— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 20, 2024