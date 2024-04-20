https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/tcmb-ile-brezilya-merkez-bankasi-mutabakat-zapti-imzaladi-1082964278.html

TCMB ile Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB ile Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T10:19+0300

2024-04-20T10:19+0300

2024-04-20T11:41+0300

ekonomi

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

brezilya

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile iki ülkenin merkez bankası arasında, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı. TCMB'den yapılan duyuruya göre, mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.TCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandıTCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki mutabakat zaptına da Fatih Karahan ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.Anlaşmalar kapsamında, işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-rezervlerinde-artis-1082946181.html

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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), brezilya