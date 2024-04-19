https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-rezervlerinde-artis-1082946181.html
Merkez Bankası rezervlerinde artış
Merkez Bankası rezervlerinde artış
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar artışla 128 milyar 446... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T15:53+0300
2024-04-19T15:53+0300
2024-04-19T15:53+0300
ekonomi
rezerv
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 575 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolardan 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-tahminini-acikladi--1082933953.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1fb7f3b8aa22889ed4b1bf50781e4536.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rezerv, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Merkez Bankası rezervlerinde artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar artışla 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 575 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolardan 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
27.01.2023
50.933
76.206
127.139
24.02.2023
49.190
71.980
121.170
31.03.2023
52.176
70.247
122.423
28.04.2023
46.413
68.471
114.884
26.05.2023
41.939
56.519
98.458
27.06.2023
41.432
67.155
108.587
28.07.2023
41.425
72.349
113.774
25.08.2023
41.344
75.955
117.299
29.09.2023
40.629
81.575
122.203
27.10.2023
44.148
82.412
126.560
24.11.2023
45.496
90.997
136.493
22.12.2023
47.896
97.557
145.453
29.12.2023
48.231
92.830
141.061
26.01.2024
48.007
89.154
137.161