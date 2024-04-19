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Merkez Bankası rezervlerinde artış
Merkez Bankası rezervlerinde artış
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar artışla 128 milyar 446... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T15:53+0300
2024-04-19T15:53+0300
ekonomi
rezerv
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 575 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolardan 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-tahminini-acikladi--1082933953.html
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rezerv, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Merkez Bankası rezervlerinde artış

15:53 19.04.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar artışla 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 575 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolardan 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

31.03.2023

52.176

70.247

122.423

28.04.2023

46.413

68.471

114.884

26.05.2023

41.939

56.519

98.458

27.06.2023

41.432

67.155

108.587

28.07.2023

41.425

72.349

113.774

25.08.2023

41.344

75.955

117.299

29.09.2023

40.629

81.575

122.203

27.10.2023

44.148

82.412

126.560

24.11.2023

45.496

90.997

136.493

22.12.2023

47.896

97.557

145.453

29.12.2023

48.231

92.830

141.061

26.01.2024

48.007

89.154

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TÜRKİYE
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
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