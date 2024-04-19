https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-rezervlerinde-artis-1082946181.html

Merkez Bankası rezervlerinde artış

Merkez Bankası rezervlerinde artış

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar artışla 128 milyar 446... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T15:53+0300

2024-04-19T15:53+0300

2024-04-19T15:53+0300

ekonomi

rezerv

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 575 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolardan 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-tahminini-acikladi--1082933953.html

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rezerv, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)