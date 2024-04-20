https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rusyada-gecen-gece-50-ukrayna-ihasi-engellendi-1082962764.html

Rusya’da geçen gece 50 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’da geçen gece 50 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerinde geçen gece boyunca toplamda 50 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini belirtti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T09:45+0300

2024-04-20T09:45+0300

2024-04-20T09:45+0300

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iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesinde 26, Bryansk Bölgesinde 9, Kursk Bölgesinde 8, Tula Bölgesinde 2 ve Smolensk, Ryazan, Kaluga ve Moskova bölgelerinde birer İHA tespit ederek imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları ve sabotajlar düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bryansk-bolgesinde-dusurulen-iha-enerji-tesisinde-yangin-cikmasina-neden-oldu-1082961607.html

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