https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bryansk-bolgesinde-dusurulen-iha-enerji-tesisinde-yangin-cikmasina-neden-oldu-1082961607.html
Bryansk bölgesinde düşürülen İHA, enerji tesisinde yangın çıkmasına neden oldu
Bryansk bölgesinde düşürülen İHA, enerji tesisinde yangın çıkmasına neden oldu
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Bryansk bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından vurulan Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) bir enerji tesisine düşmesi sonucunda... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T01:18+0300
2024-04-20T01:18+0300
2024-04-20T01:18+0300
ukrayna krizi
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bryansk
bryansk valiliği
aleksandr bogomaz
iha
insansız hava aracı (iha)
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rus hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA’yı düşürdüğünü ve bunlardan birinin bir enerji altyapı tesisine düşmesi sonucunda tesisin alev aldığını belirtti.Bogomaz, “ Vıgoniçskiy bölgesi üzerinde uçak tipi 5 insansız hava aracı imha edildi. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. İHA’lardan birinin düşmesi sonucunda enerji altyapı tesisi alev aldı” ifadelerini kullandı.Acil müdahale servislerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bogomaz, bir başka İHA’nın da Suzemskiy bölgesi üzerinde düşürüldüğünü, herhangi bir yaralanma ya da hasara yol açmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ingiliz-uzman-ukrayna-ordusunun-elit-47-tugayi-ruslar-tarafindan-kusatilmaktan-bir-adim-uzakta-1082959600.html
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rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, iha, insansız hava aracı (iha)
Bryansk bölgesinde düşürülen İHA, enerji tesisinde yangın çıkmasına neden oldu
Rusya’nın Bryansk bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından vurulan Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) bir enerji tesisine düşmesi sonucunda yangın çıktığı bildirildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rus hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA’yı düşürdüğünü ve bunlardan birinin bir enerji altyapı tesisine düşmesi sonucunda tesisin alev aldığını belirtti.
Bogomaz, “ Vıgoniçskiy bölgesi üzerinde uçak tipi 5 insansız hava aracı imha edildi. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. İHA’lardan birinin düşmesi sonucunda enerji altyapı tesisi alev aldı” ifadelerini kullandı.
Acil müdahale servislerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bogomaz, bir başka İHA’nın da Suzemskiy bölgesi üzerinde düşürüldüğünü, herhangi bir yaralanma ya da hasara yol açmadığını kaydetti.