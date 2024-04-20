https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bryansk-bolgesinde-dusurulen-iha-enerji-tesisinde-yangin-cikmasina-neden-oldu-1082961607.html

Bryansk bölgesinde düşürülen İHA, enerji tesisinde yangın çıkmasına neden oldu

Bryansk bölgesinde düşürülen İHA, enerji tesisinde yangın çıkmasına neden oldu

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Bryansk bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından vurulan Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) bir enerji tesisine düşmesi sonucunda... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T01:18+0300

2024-04-20T01:18+0300

2024-04-20T01:18+0300

ukrayna krizi

rusya

bryansk

bryansk valiliği

aleksandr bogomaz

iha

insansız hava aracı (iha)

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rus hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA’yı düşürdüğünü ve bunlardan birinin bir enerji altyapı tesisine düşmesi sonucunda tesisin alev aldığını belirtti.Bogomaz, “ Vıgoniçskiy bölgesi üzerinde uçak tipi 5 insansız hava aracı imha edildi. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. İHA’lardan birinin düşmesi sonucunda enerji altyapı tesisi alev aldı” ifadelerini kullandı.Acil müdahale servislerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bogomaz, bir başka İHA’nın da Suzemskiy bölgesi üzerinde düşürüldüğünü, herhangi bir yaralanma ya da hasara yol açmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ingiliz-uzman-ukrayna-ordusunun-elit-47-tugayi-ruslar-tarafindan-kusatilmaktan-bir-adim-uzakta-1082959600.html

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rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, iha, insansız hava aracı (iha)