https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-ukraynanin-su-25-savas-ucagini-dusurdu-1082971830.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’nın Su-25 savaş uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri Ukrayna’nın Su-25 savaş uçağını düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-25 savaş uçağı düşürdüğünü duyurdu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T14:51+0300

2024-04-20T14:51+0300

2024-04-20T14:51+0300

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hava savunma

su-25

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatteki gelişmelere yer verdiği basın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-25 savaş uçağı, 213 insansız hava aracı ve beş adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası imha ettiği bildirildi.Açıklamaya göre, Kupyansk yönünde etkili olan Batı Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna ordusunun üç saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette yaklaşık 30 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil kaybetti.Güney Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek Ukraynalıların üç karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 610 asker, iki zırhlı araç, beş otomobil, 152 mm Msta-B obüsü, 152 mm D-20 topu, mühimmat deposu ve Nota elektronik harp aracı oldu.Merkez Askeri Grubu birlikleri de taktik konumlarını iyileştirerek düşmanın 8 karşı saldırısını püskürttü. Yaklaşık 355 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı araç, beş otomobil, Çekya yapımı 152 mm Dana topu, 152 mm D-20 topu, 122 mm Gvozdika topçu sistemi ve 122 mm D-30 obüsü vuruldu.Doğu Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirdi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 120 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, ABD yapımı 155 mm M777 obüs, dört mühimmat deposu ve Anklav elektronik harp aracı yok edildi.Dnepr Askeri Grubu birlikleri yaklaşık 30 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken dört otomobil, 152 mm D-20 topu, 122 mm D-30 obüsü ve ABD yapımı 105 mm M119 topunu imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-dhcdeki-pervomayskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1082728831.html

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