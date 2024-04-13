https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-dhcdeki-pervomayskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1082728831.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri DHC’deki Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri DHC’deki Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T14:09+0300
2024-04-13T14:09+0300
2024-04-13T14:10+0300
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Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Açıklamaya göre, Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri Avdeyevka istikametinde aktif ve özverili eylemlerle Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hücum gruplarının 8 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıpları 235’e yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir D-30 obüsü olarak kayıtlara geçti.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin 2 bölgesinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu, ayrıca DHC’nin Novomihaylovka yerleşiminin güneyinde düşmanın 2 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette 500’den fazla asker, bir tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 23 otomobil ve bir Strela-10 uçaksavar sisteminin muharebe aracını kaybetti.Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri, cephenin ilerisindeki konumlarını iyileştirerek Ukrayna ordusunun Kupyansk kentinin yakınındaki hücum birliklerine atış hasarı verdi, ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşman hücum birliklerinin 3 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 25’e yakın asker, 3 pikap, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi, bir Akatsiya topçu sistemi, bir D-20 obüsü ve bir Nota elektronik harp sistemi kaybetti.Güney Donetsk istikametinde cephenin ilerisindeki taktik konumlarını pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Staromayskoye ve Urojaynoye yerleşim bölgelerinde düşman birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bir günde 110’un üzerinde asker, 4 pikap, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi, bir ABD yapımı M777 obüsü ve bir Nota elektronik harp sistemi kaybetti.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Mihaylovka ve İvanovka bölgelerinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın buradaki kayıpları 65’e yakın asker, 3 otomobil, ABD yapımı bir M777 obüsü, İngiliz yapımı bir FH-70 obüsü, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi olarak gerçekleşti.Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 112 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu. Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 222 insansız hava aracı (İHA), 8 adet HIMARS ve Vampire füzesi ile bir JDAM güdümlü uçak füzesi imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyden-rus-ordusu-itirafi-1082727331.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, avdeyevka, donetsk, kupyansk, güney donetsk, herson
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri DHC’deki Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
14:09 13.04.2024 (güncellendi: 14:10 13.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.
Açıklamaya göre, Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri Avdeyevka istikametinde aktif ve özverili eylemlerle Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hücum gruplarının 8 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıpları 235’e yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir D-30 obüsü olarak kayıtlara geçti.
Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin 2 bölgesinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu, ayrıca DHC’nin Novomihaylovka yerleşiminin güneyinde düşmanın 2 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette 500’den fazla asker, bir tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 23 otomobil ve bir Strela-10 uçaksavar sisteminin muharebe aracını kaybetti.
Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri, cephenin ilerisindeki konumlarını iyileştirerek Ukrayna ordusunun Kupyansk kentinin yakınındaki hücum birliklerine atış hasarı verdi, ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşman hücum birliklerinin 3 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 25’e yakın asker, 3 pikap, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi, bir Akatsiya topçu sistemi, bir D-20 obüsü ve bir Nota elektronik harp sistemi kaybetti.
Güney Donetsk istikametinde cephenin ilerisindeki taktik konumlarını pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Staromayskoye ve Urojaynoye yerleşim bölgelerinde düşman birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bir günde 110’un üzerinde asker, 4 pikap, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi, bir ABD yapımı M777 obüsü ve bir Nota elektronik harp sistemi kaybetti.
Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Mihaylovka ve İvanovka bölgelerinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın buradaki kayıpları 65’e yakın asker, 3 otomobil, ABD yapımı bir M777 obüsü, İngiliz yapımı bir FH-70 obüsü, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 112 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu. Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 222 insansız hava aracı (İHA), 8 adet HIMARS ve Vampire füzesi ile bir JDAM güdümlü uçak füzesi imha etti.