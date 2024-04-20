https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rusya-disisleri-bakanligi-abdnin-ukrayna-israil-ve-tayvana-yardimi-krizi-daha-da-derinlestirecek-1082983398.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımı krizi daha da derinleştirecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımı krizi daha da derinleştirecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım tahsisinin küresel krizi daha da derinleştireceğini... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T22:28+0300

2024-04-20T22:28+0300

2024-04-20T22:28+0300

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Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a finansal yardıma ilişkin yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesini Telegram kanalında değerlendiren Zaharova, ABD'nin söz konusu askeri yardım tahsisinin küresel krizi daha da derinleştireceğini, Kiev'e yardım tahsisinin ise doğrudan terör faaliyetlerine sponsorluk anlamına geldiğini ifade etti.Zaharova, “ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım tahsis etmesi küresel krizi daha da derinleştirecektir. Kiev rejimine askeri yardım, terörist faaliyetlerin doğrudan sponsorluğu, Tayvan'a yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş bir gerilimin tırmanmasına doğrudan giden yoldur” ifadelerini kullandı.

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