https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rusya-disisleri-bakanligi-abdnin-ukrayna-israil-ve-tayvana-yardimi-krizi-daha-da-derinlestirecek-1082983398.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımı krizi daha da derinleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımı krizi daha da derinleştirecek
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım tahsisinin küresel krizi daha da derinleştireceğini... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T22:28+0300
2024-04-20T22:28+0300
2024-04-20T22:28+0300
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Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a finansal yardıma ilişkin yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesini Telegram kanalında değerlendiren Zaharova, ABD'nin söz konusu askeri yardım tahsisinin küresel krizi daha da derinleştireceğini, Kiev'e yardım tahsisinin ise doğrudan terör faaliyetlerine sponsorluk anlamına geldiğini ifade etti.Zaharova, “ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım tahsis etmesi küresel krizi daha da derinleştirecektir. Kiev rejimine askeri yardım, terörist faaliyetlerin doğrudan sponsorluğu, Tayvan'a yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş bir gerilimin tırmanmasına doğrudan giden yoldur” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/peskov-abd-rus-varliklarina-el-konulmasinin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1082982753.html
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rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna, israil, tayvan
rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna, israil, tayvan
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımı krizi daha da derinleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım tahsisinin küresel krizi daha da derinleştireceğini belirtti.
Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a finansal yardıma ilişkin yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesini Telegram kanalında değerlendiren Zaharova, ABD'nin söz konusu askeri yardım tahsisinin küresel krizi daha da derinleştireceğini, Kiev'e yardım tahsisinin ise doğrudan terör faaliyetlerine sponsorluk anlamına geldiğini ifade etti.
Zaharova, “ABD'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım tahsis etmesi küresel krizi daha da derinleştirecektir. Kiev rejimine askeri yardım, terörist faaliyetlerin doğrudan sponsorluğu, Tayvan'a yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş bir gerilimin tırmanmasına doğrudan giden yoldur” ifadelerini kullandı.