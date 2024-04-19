https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/donetskteki-sputnik-muhabiri-russell-bentley-hayatini-kaybetti-1082957325.html
Donetsk'teki Sputnik muhabiri Russell Bentley hayatını kaybetti
Donetsk'teki Sputnik muhabiri Russell Bentley hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Donetsk'teki Sputnik muhabiri Bentley'nin öldüğünü eşi Ludmila doğruladı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T21:00+0300
2024-04-19T21:00+0300
2024-04-19T21:00+0300
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Russell Bentley 8 Nisan'da Donetsk'te, Ukrayna'nın Petrovskiy bölgesine düzenlediği topçu saldırısının ardından kaybolmuştu. Dört gün sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı onu kayıp kişiler listesine almıştı.Sputnik Donbass muhabiri Russell Bentley'in 64 yaşında hayatını kaybettiğini eşi Lyudmila doğruladı.Amerika Birleşik Devletleri'nde doğup büyüyen Bentley, Ukrayna işgaline karşı direnen yerel milislere yardım etmek üzere 2014 yılında Donbass'a gelmişti. 2014-2017 yılları arasında 'Sut Vremeni' muharebe biriminde, Vostok Taburu'nda ve Han Özel Kuvvetler Taburu'nda görev yapmıştı. Donbass operasyonun ilk aşamasında Donetsk Havaalanı, Spartak, Avdeyevka ve Yasinovataya dahil olmak üzere en hararetli çatışmaların bazılarında yer almıştı.Askerlikten emekli olduktan sonra Bentleу insani yardım çalışmalarına ve gazeteciliğe yönelmişti. Bentleу 2021 yılında Rus vatandaşlığı almıştı.Bentleу gazetecilik çalışmaları esnasında Batılılara Donbass'taki hayata bölgeden bir bakış sağlayan çok sayıda video ve köşe yazısı yayımlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/sputnik-muhabiri-russell-bentley-donetskte-kayboldu-1082703193.html
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russell bentley, sputnik, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
russell bentley, sputnik, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Donetsk'teki Sputnik muhabiri Russell Bentley hayatını kaybetti
Donetsk'teki Sputnik muhabiri Bentley'nin öldüğünü eşi Ludmila doğruladı.
Russell Bentley 8 Nisan'da Donetsk'te, Ukrayna'nın Petrovskiy bölgesine düzenlediği topçu saldırısının ardından kaybolmuştu. Dört gün sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı onu kayıp kişiler listesine almıştı.
Sputnik Donbass muhabiri Russell Bentley'in 64 yaşında hayatını kaybettiğini eşi Lyudmila doğruladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde doğup büyüyen Bentley, Ukrayna işgaline karşı direnen yerel milislere yardım etmek üzere 2014 yılında Donbass'a gelmişti. 2014-2017 yılları arasında 'Sut Vremeni' muharebe biriminde, Vostok Taburu'nda ve Han Özel Kuvvetler Taburu'nda görev yapmıştı. Donbass operasyonun ilk aşamasında Donetsk Havaalanı, Spartak, Avdeyevka ve Yasinovataya dahil olmak üzere en hararetli çatışmaların bazılarında yer almıştı.
Askerlikten emekli olduktan sonra Bentleу insani yardım çalışmalarına ve gazeteciliğe yönelmişti. Bentleу 2021 yılında Rus vatandaşlığı almıştı.
Bentleу gazetecilik çalışmaları esnasında Batılılara Donbass'taki hayata bölgeden bir bakış sağlayan çok sayıda video ve köşe yazısı yayımlamıştı.