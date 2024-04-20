https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/patriotun-rus-su-35leri-tespit-etmesi-zor-1082983804.html
‘Patriot'un Rus Su-35'leri tespit etmesi zor’
‘Patriot'un Rus Su-35'leri tespit etmesi zor’
Sputnik Türkiye
Defense TV, Amerikan Patriot hava savunma sistemlerinin Rus Su-35 savaş uçaklarını tespit etmesinin oldukça zor olduğunu aktardı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T23:51+0300
2024-04-20T23:51+0300
2024-04-20T23:51+0300
ukrayna krizi
abd
patriot
s-35
radar
elektronik harp sistemi
uçaksavar
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ABD merkezli YouTube kanalı Defense TV, Rus Su-35 savaş uçaklarının gelişmiş elektronik harp sistemleri nedeniyle Patriot hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmelerinin oldukça zor olduğunu belirtti.Kanal, “Su-35, manevra kabiliyetinin yanı sıra, düşük radar görünürlüğüne ve gelişmiş bir elektronik harp sistemine sahip. Bu, Patriot radarlarının onu tespit etmesini zorlaştırır. Ayrıca uçak, uçaksavar füzelerinin hedeflenmesini önemli ölçüde zorlaştıran özel sahte hedefler yaratıyor” ifadelerine yer verdi.Rus Su-35, 4++ nesil süper manevra kabiliyetine sahip çok amaçlı savaş uçağıdır. Yapımında, aynı sınıftan diğer savaş uçakları karşısında üstünlük kazandıran beşinci nesil teknolojiler kullanılıyor. Dijital bilgi yönetimi sistemine dayalı geliştirilmiş aviyonik sistemleri, aynı anda takip edilen ve vurulan hedef sayısı artırılan daha uzun menzile sahip yeni radarı ve itme gücü artırılmış döner itme-vektörlü yeni motorları başlıca özellikleridir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/borrell-ukraynaya-patriot-sistemleri-saglanabilir-1082605989.html
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abd, patriot, s-35, radar, elektronik harp sistemi, uçaksavar
abd, patriot, s-35, radar, elektronik harp sistemi, uçaksavar
‘Patriot'un Rus Su-35'leri tespit etmesi zor’
Defense TV, Amerikan Patriot hava savunma sistemlerinin Rus Su-35 savaş uçaklarını tespit etmesinin oldukça zor olduğunu aktardı.
ABD merkezli YouTube kanalı Defense TV, Rus Su-35 savaş uçaklarının gelişmiş elektronik harp sistemleri nedeniyle Patriot hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmelerinin oldukça zor olduğunu belirtti.
Kanal, “Su-35, manevra kabiliyetinin yanı sıra, düşük radar görünürlüğüne ve gelişmiş bir elektronik harp sistemine sahip. Bu, Patriot radarlarının onu tespit etmesini zorlaştırır. Ayrıca uçak, uçaksavar füzelerinin hedeflenmesini önemli ölçüde zorlaştıran özel sahte hedefler yaratıyor” ifadelerine yer verdi.
Rus Su-35, 4++ nesil süper manevra kabiliyetine sahip çok amaçlı savaş uçağıdır. Yapımında, aynı sınıftan diğer savaş uçakları karşısında üstünlük kazandıran beşinci nesil teknolojiler kullanılıyor. Dijital bilgi yönetimi sistemine dayalı geliştirilmiş aviyonik sistemleri, aynı anda takip edilen ve vurulan hedef sayısı artırılan daha uzun menzile sahip yeni radarı ve itme gücü artırılmış döner itme-vektörlü yeni motorları başlıca özellikleridir.