https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/patriotun-rus-su-35leri-tespit-etmesi-zor-1082983804.html

‘Patriot'un Rus Su-35'leri tespit etmesi zor’

‘Patriot'un Rus Su-35'leri tespit etmesi zor’

Sputnik Türkiye

Defense TV, Amerikan Patriot hava savunma sistemlerinin Rus Su-35 savaş uçaklarını tespit etmesinin oldukça zor olduğunu aktardı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T23:51+0300

2024-04-20T23:51+0300

2024-04-20T23:51+0300

ukrayna krizi

abd

patriot

s-35

radar

elektronik harp sistemi

uçaksavar

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ABD merkezli YouTube kanalı Defense TV, Rus Su-35 savaş uçaklarının gelişmiş elektronik harp sistemleri nedeniyle Patriot hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmelerinin oldukça zor olduğunu belirtti.Kanal, “Su-35, manevra kabiliyetinin yanı sıra, düşük radar görünürlüğüne ve gelişmiş bir elektronik harp sistemine sahip. Bu, Patriot radarlarının onu tespit etmesini zorlaştırır. Ayrıca uçak, uçaksavar füzelerinin hedeflenmesini önemli ölçüde zorlaştıran özel sahte hedefler yaratıyor” ifadelerine yer verdi.Rus Su-35, 4++ nesil süper manevra kabiliyetine sahip çok amaçlı savaş uçağıdır. Yapımında, aynı sınıftan diğer savaş uçakları karşısında üstünlük kazandıran beşinci nesil teknolojiler kullanılıyor. Dijital bilgi yönetimi sistemine dayalı geliştirilmiş aviyonik sistemleri, aynı anda takip edilen ve vurulan hedef sayısı artırılan daha uzun menzile sahip yeni radarı ve itme gücü artırılmış döner itme-vektörlü yeni motorları başlıca özellikleridir.

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abd, patriot, s-35, radar, elektronik harp sistemi, uçaksavar