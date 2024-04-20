https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/meteorolojiden-43-kent-icin-sari-kodlu-uyari-bugun-hava-nasil-olacak-1082964638.html

Meteoroloji'den 43 kent için sarı kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 43 kent için sarı kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir dahil 45 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T10:50+0300

2024-04-20T10:50+0300

2024-04-20T10:50+0300

dünya

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre İstanbul dahil 45 il için sarı kodlu uyarı verildi ve kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması istendi.Müdürlük tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava ile birlikte 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.UyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.FIRTINA UYARISI: Rüzgârın, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Sivas hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde (Ordu hariç) Orta Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN °C, 19°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı bulutluSİİRT °C, 27°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı bulutluDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 yer yer 8, güneyi batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra geneli batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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