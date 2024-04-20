Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: 'Anneme o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak'

Arkadaşlar merhaba, beni bıraktıkları yere geri döndüm. Sizlere bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum, çok güzel taktikler, yıllardır aynı taktikler geliyorlar. Annem de bir güzel 'Bunlar ne yapıyor?' diye izliyor. Annem ortaya çıkana kadar kim hala iyi bir kalbe sahip, kim hala içinde kötü bir kalbi barındırıyor; anlayalım istiyor bence. Anlayalım, kötü sözler yazanlar 'Duygu bizim de kapımızı çalacak mı?' diye tutuştular. Anneme yaptıkları o kötülükler kendi pislikleri örtülsün diye anneme attıkları iftiralar o kadın hepsinin hesabını sizden soracak. O Zeynep kim? Diğer kadın kim? Ne yüzleri var. Yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. İlk fragmanı geçtik. İkinci bölüm geliyor.