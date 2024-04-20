https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/metin-akpinarin-kizi-duygu-nebioglu-anneme-o-koca-koca-adamlar-ne-yaptiysa-ortaya-cikacak-1082968459.html
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: 'Anneme o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak'
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: 'Anneme o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak'
Sputnik Türkiye
Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından video yayınlayarak öz annesi Orancı hakkında açıklamalarda bulundu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T13:30+0300
2024-04-20T13:30+0300
2024-04-20T13:31+0300
yaşam
duygu nebioğlu
metin akpınar
baba
uğur dündar
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kayıp
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babalık davası
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Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulunarak yeni açıklamalar yaptı. Duygu Nebioğlu'nun söz konusu videoda yaptığı açıklamalar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231019/metin-akpinarin-kizi-duygu-nebioglu-bakiciyi-buldu-asla-pes-etmeyin-1076498866.html
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duygu nebioğlu, metin akpınar, baba, uğur dündar, kız, dna, kayıp, babalık testi, babalık davası
duygu nebioğlu, metin akpınar, baba, uğur dündar, kız, dna, kayıp, babalık testi, babalık davası
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: 'Anneme o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak'
13:30 20.04.2024 (güncellendi: 13:31 20.04.2024)
Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından video yayınlayarak öz annesi Orancı hakkında açıklamalarda bulundu.
Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulunarak yeni açıklamalar yaptı.
Duygu Nebioğlu'nun söz konusu videoda yaptığı açıklamalar şöyle:
Arkadaşlar merhaba, beni bıraktıkları yere geri döndüm. Sizlere bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum, çok güzel taktikler, yıllardır aynı taktikler geliyorlar. Annem de bir güzel 'Bunlar ne yapıyor?' diye izliyor. Annem ortaya çıkana kadar kim hala iyi bir kalbe sahip, kim hala içinde kötü bir kalbi barındırıyor; anlayalım istiyor bence. Anlayalım, kötü sözler yazanlar 'Duygu bizim de kapımızı çalacak mı?' diye tutuştular. Anneme yaptıkları o kötülükler kendi pislikleri örtülsün diye anneme attıkları iftiralar o kadın hepsinin hesabını sizden soracak. O Zeynep kim? Diğer kadın kim? Ne yüzleri var. Yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. İlk fragmanı geçtik. İkinci bölüm geliyor.