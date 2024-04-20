https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/izmit-belediyesinden-tugva-ve-ensar-vakfi-karari-1082977615.html
İzmit Belediyesi’nden TÜGVA ve Ensar Vakfı kararı
İzmit Belediyesi’nden TÜGVA ve Ensar Vakfı kararı
Sputnik Türkiye
CHP'nin ekseriyet kazandığı İzmit Belediyesi’nin ilk Meclis toplantısında TÜGVA ve Ensar Vakfı ile yapılan protokolleri iptal ettiği belirtildi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T17:42+0300
2024-04-20T17:42+0300
2024-04-20T17:44+0300
türkiye
izmit belediye başkanlığı
türkiye gençlik vakfı (tügva)
ensar vakfı
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İzmit Belediyesi’nde gerçekleştirilen ilk Meclis toplantısında AK Parti döneminde 25 yıllığına TÜGVA’ya tahsis edilen öğrenci yurdu ve Ensar Vakfı’na verilen kültür merkezinin geri alınması için protokolleri görüşüldü ve karar çıktı. CHP’li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla protokollerin iptali kabul edildi.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye meclisinde yaptığı konuşmada “Bu tahsis hukuksuz ve yanlıştır. Belediye meclisinin aldığı kararla protokol yapıldığı için meclis kararıyla iptal edeceğiz. Komisyona gönderilmeyecek. Orada şu anda barınma hakkından yararlanan öğrenciler var. Dönem sonuna kadar belediye olarak biz yöneteceğiz. Aynı hizmeti belediye güvencesiyle alacaklar. Burası, devlet tarafından belediyeye yurt için tahsis edilmiştir. Ancak 25 yıllığına başka bir vakfa tahsis edildi. Bu vakıf para kazanmaktadır. Bunu sonlandırmamız gerekir. Burada öğrencilerimiz ücretsiz hizmet alacaklardır” sözlerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chp-genel-baskani-ozel-erdogan-ile-yapilacak-gorusme-bir-nezaket-ziyareti-degil-1082909298.html
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izmit belediye başkanlığı, türkiye gençlik vakfı (tügva), ensar vakfı, chp
izmit belediye başkanlığı, türkiye gençlik vakfı (tügva), ensar vakfı, chp
İzmit Belediyesi’nden TÜGVA ve Ensar Vakfı kararı
17:42 20.04.2024 (güncellendi: 17:44 20.04.2024)
CHP'nin ekseriyet kazandığı İzmit Belediyesi’nin ilk Meclis toplantısında TÜGVA ve Ensar Vakfı ile yapılan protokolleri iptal ettiği belirtildi.
İzmit Belediyesi’nde gerçekleştirilen ilk Meclis toplantısında AK Parti döneminde 25 yıllığına TÜGVA’ya tahsis edilen öğrenci yurdu ve Ensar Vakfı’na verilen kültür merkezinin geri alınması için protokolleri görüşüldü ve karar çıktı.
CHP’li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla protokollerin iptali kabul edildi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye meclisinde yaptığı konuşmada “Bu tahsis hukuksuz ve yanlıştır. Belediye meclisinin aldığı kararla protokol yapıldığı için meclis kararıyla iptal edeceğiz. Komisyona gönderilmeyecek. Orada şu anda barınma hakkından yararlanan öğrenciler var. Dönem sonuna kadar belediye olarak biz yöneteceğiz. Aynı hizmeti belediye güvencesiyle alacaklar. Burası, devlet tarafından belediyeye yurt için tahsis edilmiştir. Ancak 25 yıllığına başka bir vakfa tahsis edildi. Bu vakıf para kazanmaktadır. Bunu sonlandırmamız gerekir. Burada öğrencilerimiz ücretsiz hizmet alacaklardır” sözlerine yer verdi.