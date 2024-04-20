https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/izmit-belediyesinden-tugva-ve-ensar-vakfi-karari-1082977615.html

İzmit Belediyesi’nden TÜGVA ve Ensar Vakfı kararı

İzmit Belediyesi’nden TÜGVA ve Ensar Vakfı kararı

Sputnik Türkiye

CHP'nin ekseriyet kazandığı İzmit Belediyesi’nin ilk Meclis toplantısında TÜGVA ve Ensar Vakfı ile yapılan protokolleri iptal ettiği belirtildi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T17:42+0300

2024-04-20T17:42+0300

2024-04-20T17:44+0300

türkiye

izmit belediye başkanlığı

türkiye gençlik vakfı (tügva)

ensar vakfı

chp

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İzmit Belediyesi’nde gerçekleştirilen ilk Meclis toplantısında AK Parti döneminde 25 yıllığına TÜGVA’ya tahsis edilen öğrenci yurdu ve Ensar Vakfı’na verilen kültür merkezinin geri alınması için protokolleri görüşüldü ve karar çıktı. CHP’li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla protokollerin iptali kabul edildi.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye meclisinde yaptığı konuşmada “Bu tahsis hukuksuz ve yanlıştır. Belediye meclisinin aldığı kararla protokol yapıldığı için meclis kararıyla iptal edeceğiz. Komisyona gönderilmeyecek. Orada şu anda barınma hakkından yararlanan öğrenciler var. Dönem sonuna kadar belediye olarak biz yöneteceğiz. Aynı hizmeti belediye güvencesiyle alacaklar. Burası, devlet tarafından belediyeye yurt için tahsis edilmiştir. Ancak 25 yıllığına başka bir vakfa tahsis edildi. Bu vakıf para kazanmaktadır. Bunu sonlandırmamız gerekir. Burada öğrencilerimiz ücretsiz hizmet alacaklardır” sözlerine yer verdi.

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izmit belediye başkanlığı, türkiye gençlik vakfı (tügva), ensar vakfı, chp