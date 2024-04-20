https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/istemeye-gittigi-kizin-abisini-yaninda-getirdigi-tufekle-vurdu-1082960618.html

İstemeye gittiği kızın abisini 'yanında getirdiği tüfekle' vurdu

İstemeye gittiği kızın abisini 'yanında getirdiği tüfekle' vurdu

Sputnik Türkiye

Kayseri'de istemeye gittiği kızın ağabeyini çıkan kavgada tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T00:03+0300

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türkiye

kayseri

pınarbaşı

kız isteme

tüfek

kavga

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F.G. isimli şahıs Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kız istemek için gittiği evde karşı taraf ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sonucunda kavga etti. Tartışmanın büyümesi üzerine F.G., yanında getirdiği pompalı tüfekle istemeye geldiği kızın abisi Y.T.’ye ateş etti. Y.T. sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralandı.Y.T. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli F.G.'yi sığındığı evde gözaltına aldı.

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kayseri

pınarbaşı

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kayseri, pınarbaşı , kız isteme, tüfek, kavga