https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/toprak-kaymasi-sebebiyle-gaziosmanpasada-tahliye-edilen-bina-sayisi-24e-yukseldi-1082959979.html

Gaziosmanpaşa’da toprak kayması sebebiyle tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi

Gaziosmanpaşa’da toprak kayması sebebiyle tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Gaziosmanpaşa’da meydana gelen toprak kayması sebebiyle tahliye edilen bina sayısı 24’e yükseldi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T22:49+0300

2024-04-19T22:49+0300

2024-04-19T22:50+0300

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

toprak kayması

tahliye

istanbul valiliği

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İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 24 binanın tahliye edildiğini, 78 kişinin otellere yerleştirildiğini bildirdi.Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin tahliye edilen bina sayısı 24’e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, “Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, yarın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır” ifadelerini kullandı.Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta, öğle saatlerinde yağışın etkisiyle toprakta hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşlara bölgeden ayrılmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Bölgede, akşam saatlerinde toprak kayması yaşanması üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alanda yaşayanlar buradan tahliye edilirken, bazıları yakınların yanına gitti bazılarıyla otellere yerleştirildi.Ekiplerin, güvenlik önlemi aldığı bölgeye girilmesine izin verilmiyor. Öte yandan alanda, kentsel dönüşüm çalışması yapıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/istanbul-valiliginden-gaziosmanpasada-meydana-gelen-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1082956906.html

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istanbul, gaziosmanpaşa, toprak kayması, tahliye, istanbul valiliği