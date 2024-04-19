https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/toprak-kaymasi-sebebiyle-gaziosmanpasada-tahliye-edilen-bina-sayisi-24e-yukseldi-1082959979.html
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması sebebiyle tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması sebebiyle tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Gaziosmanpaşa’da meydana gelen toprak kayması sebebiyle tahliye edilen bina sayısı 24’e yükseldi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T22:49+0300
2024-04-19T22:49+0300
2024-04-19T22:50+0300
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
toprak kayması
tahliye
istanbul valiliği
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İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 24 binanın tahliye edildiğini, 78 kişinin otellere yerleştirildiğini bildirdi.Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin tahliye edilen bina sayısı 24’e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, “Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, yarın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır” ifadelerini kullandı.Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta, öğle saatlerinde yağışın etkisiyle toprakta hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşlara bölgeden ayrılmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Bölgede, akşam saatlerinde toprak kayması yaşanması üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alanda yaşayanlar buradan tahliye edilirken, bazıları yakınların yanına gitti bazılarıyla otellere yerleştirildi.Ekiplerin, güvenlik önlemi aldığı bölgeye girilmesine izin verilmiyor. Öte yandan alanda, kentsel dönüşüm çalışması yapıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/istanbul-valiliginden-gaziosmanpasada-meydana-gelen-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1082956906.html
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istanbul, gaziosmanpaşa, toprak kayması, tahliye, istanbul valiliği
istanbul, gaziosmanpaşa, toprak kayması, tahliye, istanbul valiliği
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması sebebiyle tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi
22:49 19.04.2024 (güncellendi: 22:50 19.04.2024)
Gaziosmanpaşa’da meydana gelen toprak kayması sebebiyle tahliye edilen bina sayısı 24’e yükseldi.
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 24 binanın tahliye edildiğini, 78 kişinin otellere yerleştirildiğini bildirdi.
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin tahliye edilen bina sayısı 24’e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, “Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, yarın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta, öğle saatlerinde yağışın etkisiyle toprakta hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşlara bölgeden ayrılmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Bölgede, akşam saatlerinde toprak kayması yaşanması üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alanda yaşayanlar buradan tahliye edilirken, bazıları yakınların yanına gitti bazılarıyla otellere yerleştirildi.
Ekiplerin, güvenlik önlemi aldığı bölgeye girilmesine izin verilmiyor. Öte yandan alanda, kentsel dönüşüm çalışması yapıldığı öğrenildi.